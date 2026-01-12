Ομάδες

Ολυμπιακός: Ερωτηματικό ο Ποντένσε εν όψει ΠΑΟΚ
Οnsports Τeam 12 Ιανουαρίου 2026, 09:56
Ολυμπιακός: Ερωτηματικό ο Ποντένσε εν όψει ΠΑΟΚ

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν στρέψει την προσοχή τους στον αγώνα Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή για να μάθει αν θα έχει στη διάθεσή του τον έμπειρο παίκτη.  

Την κατάσταση του Ντάνιελ Ποντένσε θα αξιολογήσει στην προπόνηση του Ολυμπιακού την Τρίτη ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Πορτογάλος εξτρέμ δεν αγωνίστηκε στο Περιστέρι λόγω ενοχλήσεων, αν και οι εξετάσεις του δεν έδειξαν κάποιο πρόβλημα. Θα δοκιμάσει την Τρίτη να μπει σε φουλ ρυθμούς, αλλιώς δύσκολα ο Ποντένσε θα μπει στα πλάνα των «ερυθρόλευκων» για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ.

Την ίδια ώρα ο Ροντινέι ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπώρησε και τέθηκε στη διάθεση του Βάσκου τεχνικού, ενώ ερωτηματικό αποτελεί και ο παίκτης που θα προτιμηθεί να καθίσει κάτω από τα δοκάρια, μιας και ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί και τον έχει αφήσει εκτός αγωνιστικής δράσης. 



