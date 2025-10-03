Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 89-77: «Έσκασε» από την πίεση της «βασίλισσας»

INTIME SPORTS

Η πίεση της Ρεάλ Μαδρίτης «έσκασε» τον Ολυμπιακό, ο οποίος τα έσπασε στο δεύτερο ημίχρονο και γνώρισε την ήττα με 89-77, στην αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής της Euroleague.

Την πρώτη τους ήττα στη φετινή σεζόν γνώρισαν οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι δεν είχαν «καθαρό» μυαλό και καλές αποφάσεις στην τελευταία περίοδο.

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στη Μαδρίτη, ξεκινώντας με 7/7 τρίποντα και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να σκοράρει κατά ριπάς! Ο διεθνής γκαρντ μέτρησε 16 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο κι η ομάδα του Πειραιά πέτυχε 53 μέχρι την ανάπαυλα του ημιχρόνου!

Στο δεύτερο μέρος, όμως, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έμειναν από δυνάμεις, απόρροια και της αγωνιστικής ανόδου της Ρεάλ Μαδρίτης. Η «βασίλισσα» ανέβασε ταχύτητα, ισορρόπησε την κατάσταση με τον Χεζόνια και με την πίεση της ανάγκασε τον Ολυμπιακό σε επιθετικό μπλακ άουτ, με αποτέλεσμα να φτάσει στην πρώτη νίκη της στη σεζόν.

Η αναμέτρηση είχε ιστορικό χαρακτήρα για τον Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος έφτασε στις 748 συμμετοχές με τη φανέλα του Ολυμπιακού σε όλες τις διοργανώσεις και προσπέρασε τον Γιώργο Πρίντεζη.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Γιαβόρ, Νίκολιτς, Πόρομπιτς

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-29, 47-53, 64-69, 89-77

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Σκαριόλο): Λάιλς 8 (1), Κράμερ 3 (1), Αμπάλδε 3 (1τρ., 5ασ.), Καμπάσο 9 (1τρ., 8ασ.), Οκέκε 5 (1), Χεζόνια 18 (2), Ντεκ 13 (1τρ., 6ριμπ.), Γκαρούμπα 2, Φερνάντο 6, Ταβάρες 7, Γιουλ 6 (1), Φελίς 9 (1).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκς): Ουόκαπ 4, Ουόρντ 7, Λι 4, Βεζένκοφ 13 (1τρ., 9ριμπ.), Παπανικολάου 3 (1), Ντόρσεϊ 20 (4), Πίτερς, Μιλουτίνοβ 10 (9ριμπ.), Αντετοκούνμπο 2, Χολ, Φουρνιέ 14 (2τρ., 5ασ., 5λ.)