EuroLeague Mafia τώρα και στη Μαδρίτη

Onsports Team

Έξαλλοι άπαντες στις τάξεις των φίλων και της ομάδας της Ρεάλ, με τη διαιτησία του αγώνα με τον Ολυμπιακό, η οποία έκανε ότι μπορούσε για να δώσει την νίκη στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Μετά τις 32 βολές που εκτέλεσε η ομάδα του Ολυμπιακού στην νίκη της επί της Μπασκόνια, για την πρώτη αγωνιστική της EuroLeague, ήρθε η αποψινή αναμέτρηση των "ερυθρόλευκων" με τους Μαδριλένους για να καταλάβει και ο πλέον αδαής ότι υπάρχουν και... χειρότερα.

Στο τέλος της ημέρας μπορεί να επικράτησε μπασκετική διακιοσύνη και η ανώτερη Ρεάλ να κέρδισε τον Ολυμπιακό (89-77), αλλά για μία ακόμα φορά οι διαιτητές πραγματοποίησαν μια χείριστη εμφάνιση, αναγκάζοντας τους Μαδριλένους που βρέθηκαν στο γήπεδο να φωνάζουν "EuroLeague Mafia, EuroLeague Mafia".

Γιαβόρ, Νίκολιτς και Πόροβιτς έκαναν ότι περνούσε από το χέρι τους για να "σπρώξουν" στην νίκη την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κάτι που έγινε αντιλητπό από τους Ισπανούς, με τον Σέρχιο Σκαριόλο να μη μπορεί να πιστέψει αυτά που σφυριζόντουσαν κατά της ομάδας του από το διαιτητικό τρίο.