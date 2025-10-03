Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα: Ο στόχος ξεκάθαρος, ο Όσμαν ερωτηματικό

Οι «πράσινοι» υποδέχονται απόψε την ομάδα της Καταλονίας και θέλουν να κάνουν το δύο στα δύο, με τον Εργκίν Αταμάν να αποφασίζει μέσα στην ημέρα αν θα συμπεριλάβει στην δωδεκάδα ή όχι τον Τσέντι Όσμαν.

Δεν είναι το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, αλλά σίγουρα είναι ένα από τα μεγαλύτερα ντέρμπι της Ευρώπης.

Ο Παναθηναϊκός απόψε στο «Telekom Center Athens» υποδέχεται την Μπαρτσελόνα, για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague και θέλει να πάρει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του και να συνεχίσει να διατηρεί την έδρα του αλώβητη.

Μετά την νίκη της πρεμιέρας κόντρα στην Μπάγερν, όπου η νίκη ήρθε με τις μηχανές… σβηστές, ο Εργκίν Αταμάν θέλει να δει τους παίκτες του να πατούν το πόδι τους στο γκάζι, μιας και ο πήχης της δυσκολίας ανεβαίνει επικίνδυνα, από τη στιγμή μάλιστα που η Μπαρτσελόνα προέρχεται από μια βαριά εκτός έδρας ήττα από τη Χάποελ με 103-87.

Κάτι που σημαίνει ότι η Μπαρτσελόνα απόψε το βράδυ θα δώσει έναν πολύ σημαντικό αγώνα, μιας και ο Χουάν Πεναρόγια δε θέλει σε καμία περίπτωση να δει την ομάδα του να ξεκινά τον φετινό «μαραθώνιο» με δύο ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Από πλευράς Παναθηναϊκού το μεγάλο ερωτηματικό δεν είναι άλλο από τον Τσέντι Όσμαν. Ο Τούρκος παίκτης ξεπέρασε τον τραυματισμό ο οποίος τον ταλαιπώρησε από τον ημιτελικό του EuroBasketκαι χθες για πρώτη φορά ήταν σε θέση να προπονηθεί κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα και να βγάλει ολόκληρο το πρόγραμμα.

Πλέον, όπως είπε και ο ίδιος ο Εργκίν Αταμάν, θα αποφασιστεί μέχρι σήμερα το μεσημέρι το εάν ο Τορύκος παίκτης θα είναι στη διάθεση του προπονητή του, ανάλογα με την κατάσταση που θα είναι στην μεσημεριανή προπόνηση.

Για ένα ακόμα ματς το «Telekom Center Athens» αναμένεται να είναι κατάμεστο, με τον κόσμο του Παναθηναϊκού να δίνει βροντερό παρών και να δημιουργεί τη συνήθη εντυπωσιακή και… καταπράσινη ατμόσφαιρα.

EUROLEAGUE

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Πέμπτη 2/10

Παρτιζάν - Αρμάνι Μιλάνο 80-78

Μπάγερν Μονάχου – Ερυθρός Αστέρας 97-88

Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 89-77

Παρασκευή 3/10

Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε: 20:00

Μονακό – Ντουμπάι: 20:30

Αναντολού Εφές – Χαποέλ Τελ Αβίβ: 20:30

Βιλερμπάν – Μπασκόνια: 21:00

Παναθηναϊκός AKTOR – Μπαρτσελόνα: 21:15

Βαλένθια – Βίρτους Μπολόνια: 21:30

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρί: 22:30

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 1-0

Παναθηναϊκός AKTOR 1-0

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1-0

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 1-0

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 1-0

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 1-0

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 1-0

Βαλένθια (Ισπανία) 1-0

Ολυμπιακός 1-1

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 1-1

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 1-1

Παρτιζάν (Σερβία) 1-1

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 1-1

Μπασκόνια (Ισπανία) 0-1

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 0-1

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 0-1

Μονακό (Μονακό) 0-1

Παρί (Γαλλία) 0-1

Βιλερμπάν (Γαλλία) 0-1

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 0-2