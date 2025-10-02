Παναθηναϊκός: Προπονήθηκε κανονικά ο Όσμαν, αύριο κρίνεται η συμμετοχή του (vid)

Ο Τούρκος παίκτης ξεπέρασε τον τραυματισμό του και πήρε μέρος κανονικά στην προπόνηση της ομάδας του "τριφυλλιού" εν όψει της αυριανής αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα.

Ευχάριστα τα νέα για τον Εργκίν Αταμάν ο οποίος στη σημερινή προπόνηση της ομάδας του, εν όψει της αυριανής αναμέτρησης με τη Μπαρτσελόνα, είδε τον Τσέντι Όσμαν να προπονείται κανονικά.

Ο Τούρκος παίκτης είχε ταλαιπωρηθεί από τραυματισμό από τη συμμετοχή του στο πρόσφατο Eurobasket με αποτέλεσμα να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης.

Σήμερα, όμως, ο έμπειρος παίκτης πήρε κανονικά μέρος στην προπόνηση, με τον Εργκίν Αταμάν να μπορεί να τον υπολογίζει τα πλάνα του για την αυριανή αναμέτρηση, αλλά να αποφασίζει την τελευταία στιγμή αν θα τον χρησιμοποιήσει.