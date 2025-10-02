Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός: Πλημμύρισε και πάλι το ΣΕΦ!
Οnsports Τeam 02 Οκτωβρίου 2025, 13:35
EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Πλημμύρισε και πάλι το ΣΕΦ!

Η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει Αττική και Πειραιά προκάλεσε για μία ακόμα φορά έντονα προβλήματα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.  

Η κακοκαιρία που τις τελευταίες ώρες πλήττει τη χώρα άφησε για ακόμα μία φορά το στίγμα της στο στάδιο «Ειρήνης και Φιλίας», αφού νερά έχουν πέσει στο παρκέ του γηπέδου.

Για ακόμα μία φορά το ΣΕΦ πλημμύρισε, με τους ανθρώπους του γηπέδου να τοποθετούν νάιλον ώστε να προστατεύσουν το παρκέ και να μην υποστεί ζημιά.

Με τους "ερυθρόλευκους" μέσα σε όλα να είναι... τυχεροί, μιας και αγωνίζονται απόψε στη Μαδρίτη και όχι στο "σπίτι" τους. 



Ροή ειδήσεων

EUROPA LEAGUE
Ζαρουρί: «Θέλουμε και πρωτάθλημα και Ευρώπη»
18 λεπτά πριν Ζαρουρί: «Θέλουμε και πρωτάθλημα και Ευρώπη»
BET
Η απόλυτη εμπειρία Formula 1 στη Λάρισα αυτή την Κυριακή
40 λεπτά πριν Η απόλυτη εμπειρία Formula 1 στη Λάρισα αυτή την Κυριακή
EUROLEAGUE
Ολυμπιακός: Πλημμύρισε και πάλι το ΣΕΦ!
1 ώρα πριν Ολυμπιακός: Πλημμύρισε και πάλι το ΣΕΦ!
NBA
NBA: Πέθανε ο Λόρενς Μότεν - Είχε αγωνιστεί και στην Ελλάδα
1 ώρα πριν NBA: Πέθανε ο Λόρενς Μότεν - Είχε αγωνιστεί και στην Ελλάδα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Τι θα συμβεί μετά την αποχώρηση Μυριαγκού από τον Άγιο Έρωτα; Το «αντίο» του Χ στην άτυχη Ολυμπία