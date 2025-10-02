Ολυμπιακός: Πλημμύρισε και πάλι το ΣΕΦ!

Οnsports Τeam

Η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει Αττική και Πειραιά προκάλεσε για μία ακόμα φορά έντονα προβλήματα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Η κακοκαιρία που τις τελευταίες ώρες πλήττει τη χώρα άφησε για ακόμα μία φορά το στίγμα της στο στάδιο «Ειρήνης και Φιλίας», αφού νερά έχουν πέσει στο παρκέ του γηπέδου.

Για ακόμα μία φορά το ΣΕΦ πλημμύρισε, με τους ανθρώπους του γηπέδου να τοποθετούν νάιλον ώστε να προστατεύσουν το παρκέ και να μην υποστεί ζημιά.

Με τους "ερυθρόλευκους" μέσα σε όλα να είναι... τυχεροί, μιας και αγωνίζονται απόψε στη Μαδρίτη και όχι στο "σπίτι" τους.