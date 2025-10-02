Κέντρικ Ναν: MVP και κυρίαρχος του παιχνιδιού

Στην νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπάγερν, ο Κέντρικ Ναν έκανε τα πάντα με… απόλυτο τρόπο, πήρε το βραβείο του MVP της πρώτης αγωνιστικής και απέδειξε πως φέτος είναι αποφασισμένος να κάνει… πάταγο.

Έστω και με σβηστό τρόπο ο Παναθηναϊκός μπήκε με το δεξί στη EuroLeague, επικράτησε της Μπάγερν με χαρακτηριστική άνεση και απέδειξε σε όλους πως είναι έτοιμος να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής και να ξαναπάρει στα χέρια του ότι απώλεσε την περασμένη σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν ο μόνος που έστειλε το μήνυμά του σε όλους στη Euroleague. Το έκανε και ο Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός του «τριφυλλιού» έδειξε με το «καλημέρα» τις διαθέσεις του, έδειξε με το «καλημέρα» την αποφασιστικότητά του να πάρει τον Παναθηναϊκό από το αριστερό του χέρι και να τον οδηγήσει και πάλι στην κορυφή.

Όπως το 2024!

Η εμφάνιση του Κέντρικ Ναν κόντρα στην Μπάγερν ήταν από τις πιο ουσιαστικές που έχει πραγματοποιήσει ο Αμερικανός παίκτης με τη φανέλα του «τριφυλλιού». Δεν έχει να κάνει μόνο με το σκοράρισμα, έχει να κάνει με την εν γένει αντιμετώπιση του Ναν απέναντι στο ίδιο το παιχνίδι.

«Διάβασμα» σε κάθε φάση, αξιοποίηση των συμπαικτών, ενέργεια στο παιχνίδι του και «καθαρό» σκοράρισμα. Χωρίς υπερβολές, χωρίς τραβηγμένες προσπάθειες, χωρίς διάθεση για να κάνει το κάτι παραπάνω όταν δεν το ζητάει ο αγώνας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο τελικό 87-79 επί των Γερμανών, ο Κέντρικ Ναν είχε σε 33:52 λεπτά συμμετοχής 21 πόντους με 9/11 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 3/3 βολές, 3 αμυντικά ριμπάουντ, 10 ασίστ (!!!) και μόλις δύο λάθη. Εκτός των εξαιρετικών στατιστικών του θα πρέπει να δούμε και πως μεταφράζονται οι 21 πόντοι και οι 10 ασίστ στο συνολικό επιθετικό παιχνίδι του «τριφυλλιού».

Η μεγάλη διαφορά του Ναν με την Μπάγερν, απέναντι στον Ναν που είχαμε συνηθίσει είναι ότι από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, μέχρι το τέλος της, προσπαθούσε να αξιοποιήσει τους συμπαίκτες του. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είτε να βρει τον παίκτη στην αδύνατη πλευρά, είτε να βρει τα miss match, είτε να συνεργαστεί με τους ψηλούς της ομάδας. Κάτι το οποίο πήγε πολύ καλά τόσο με τον Ρισόν Χολμς, όσο και με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν. Με τους οποίους αποδείχθηκε στην πράξη πως υπάρχει η απαραίτητη… χημεία.

Ο Ναν, λοιπόν, πέραν των 21 πόντων που σημείωσε μοίρασε και 10 ασίστ οι οποίες μεταφράστηκαν σε 19 επιπλέον πόντους. Από τα χέρια του Αμερικανού δηλαδή οι «πράσινοι» πήραν 40 από τους 87 πόντους. Κάτι λιγότερο από το 50% του επιθετικού τους παιχνιδιού. Και για να είμαστε συγκεκριμένοι το 45,9% των πόντων της ομάδας του Εργκίν Αταμάν.

Αν μη τι άλλο ένα άκρως εντυπωσιακό ποσοστό το οποίο δείχνει την «νηφαλιότητα» και την αποφασιστικότητα του Ναν για να είναι και φέτος ο κυρίαρχος του παιχνιδιού.