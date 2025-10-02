Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός: Ψάχνει νίκη και στη Μαδρίτη
Οnsports Τeam 02 Οκτωβρίου 2025, 09:21
EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Ψάχνει νίκη και στη Μαδρίτη

Οι «ερυθρόλευκοι» μετά την νικηφόρα πρεμιέρα στη Βιτόρια, φιλοξενούνται από τη Ρεάλ (21:45) και θέλουν να κάνουν το «δύο στα δύο».

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ξεκίνησε με «διπλό» το «ταξίδι» της στη φετινή EuroLeague, κόντρα στη Μπασκόνια και απόψε θέλουν να «ντουμπλάρουν» τις νίκες τους μέσα στη Μαδρίτη.

Οι «ερυθρόλευκοι» (21:45, 2/10) δίνουν το πρώτο σοβαρό τεστ στην Euroleague αντιμετωπίζοντας την Ρεάλ με στόχο το «δύο στα δύο». Ο Γιώργος Μπαρτζώκας πέραν του Κίναν Έβανς έχει όλους τους παίκτες στην διάθεση του ετοιμοπόλεμους, ενώ εκτός θα παραμείνει και αυτή τη φορά ο Φρανκ Νιλικίνα.

Από την άλλη η «Βασίλισσα» ξεκίνησε με το αριστερό τις υποχρεώσεις της, με την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο να πέφτει θύμα έκπληξης στην πρεμιέρα γνωρίζοντας την ήττα από την Βίρτους Μπολόνια με 74-68. 

Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής:

Πέμπτη 2/10

21:30 Παρτίζαν - Αρμάνι Μιλάνο
21:30 Μπάγερν Μονάχου - Ερυθρός Αστέρας
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός

Παρασκευή 3/10

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας - Φενέρμπαχτσε
20:30 Μονακό - Ντουμπάι BC
20:30 Αναντολού Εφές - Χάποελ Τελ Αβίβ
21:00 Βιλερμπάν - Μπασκόνια
21:15 Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα
21:30 Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια
22:30 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παρί



Ροή ειδήσεων

BET
Σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr για τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης
20 λεπτά πριν Σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr για τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης
STORIES
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (2/10) - Πού θα δείτε Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ρεάλ-Ολυμπιακός
1 ώρα πριν Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (2/10) - Πού θα δείτε Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ρεάλ-Ολυμπιακός
EUROLEAGUE
Ο Λοτερμόζερ στο Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα
1 ώρα πριν Ο Λοτερμόζερ στο Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα
EUROLEAGUE
Ντουμπάι: Σοκ με Αβράμοβιτς, εκτός για δύο μήνες λόγω ιατρικού λάθους
2 ώρες πριν Ντουμπάι: Σοκ με Αβράμοβιτς, εκτός για δύο μήνες λόγω ιατρικού λάθους
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Τι θα συμβεί μετά την αποχώρηση Μυριαγκού από τον Άγιο Έρωτα; Το «αντίο» του Χ στην άτυχη Ολυμπία