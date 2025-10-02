Ολυμπιακός: Ψάχνει νίκη και στη Μαδρίτη

Οnsports Τeam

Οι «ερυθρόλευκοι» μετά την νικηφόρα πρεμιέρα στη Βιτόρια, φιλοξενούνται από τη Ρεάλ (21:45) και θέλουν να κάνουν το «δύο στα δύο».

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ξεκίνησε με «διπλό» το «ταξίδι» της στη φετινή EuroLeague, κόντρα στη Μπασκόνια και απόψε θέλουν να «ντουμπλάρουν» τις νίκες τους μέσα στη Μαδρίτη.

Οι «ερυθρόλευκοι» (21:45, 2/10) δίνουν το πρώτο σοβαρό τεστ στην Euroleague αντιμετωπίζοντας την Ρεάλ με στόχο το «δύο στα δύο». Ο Γιώργος Μπαρτζώκας πέραν του Κίναν Έβανς έχει όλους τους παίκτες στην διάθεση του ετοιμοπόλεμους, ενώ εκτός θα παραμείνει και αυτή τη φορά ο Φρανκ Νιλικίνα.

Από την άλλη η «Βασίλισσα» ξεκίνησε με το αριστερό τις υποχρεώσεις της, με την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο να πέφτει θύμα έκπληξης στην πρεμιέρα γνωρίζοντας την ήττα από την Βίρτους Μπολόνια με 74-68.

Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής:

Πέμπτη 2/10

21:30 Παρτίζαν - Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Μπάγερν Μονάχου - Ερυθρός Αστέρας

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός

Παρασκευή 3/10

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας - Φενέρμπαχτσε

20:30 Μονακό - Ντουμπάι BC

20:30 Αναντολού Εφές - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:00 Βιλερμπάν - Μπασκόνια

21:15 Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα

21:30 Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια

22:30 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παρί