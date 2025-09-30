Παναθηναϊκός - Μπάγερν: Αποθέωση στο Τ-Center και... καλή χρονιά

Κάτι λιγότερο από μισή ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης οι "πράσινοι" έκαναν την εμφάνισή τους στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και γνώρισαν την αποθέωση από τον κόσμο του "τριφυλλιού".

Μισή ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Μπάγερν και οι φίλοι του "τριφυλλιού" είναι στα.... κάγκελα. Ο κόσμος της ομάδας γεμίζει και την τελευταία σπιθαμή του T-Center, με τους "πράσινους" να έχουν δώσει απίστευτο χρώμα και απίστευτο παλμό από νωρίς.

Το Τ-Center σείστηκε για τα καλά τη στιγμή που έκανε την εμφάνισή της στο glass floor για πρώτη φορά η ομάδα του Εργκίν Αταμάν. η πρώτη... δωδεκάδα της σεζόν πήρε τη θέση της και ο κόσμος που περίμενε εδώ και μήνες τη στιγμή αυτή... τρελάθηκε.

Η αδημονία για τη φετινή σεζόν είναι τεράστια. Ο πήχης έχει μπει πολύ ψηλά, οι απαιτήσεις είναι στον Θεό και απάντες περιμένουν να τελειώσουν τη σεζόν όπως ακριβώς την άρχισαν.

Με αποθέωση στο Telekom Center Athens.