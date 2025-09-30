Ομάδες

Παναθηναϊκός - Μπάγερν: Ο Μάριους επέστρεψε
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 30 Σεπτεμβρίου 2025, 20:36
Μετά από σχεδόν έναν χρόνο απουσίας ο Λιθουανός παίκτης του Παναθηναϊκού επέστρεψε σε αγωνιστική δράση. 

Σχεδόν ένας ολόκληρος χρόνος συμπληρώθηκε από τη στιγμή που ο Μάριους Γκριγκόνις τραυματίστηκε στη μέση του με αποτέλεσμα να χάσει ολόκληρη την περσινή σεζόν. Συγκεκριμένα 344 ημέρες. 

Η απουσία του ήταν κάτι περισσότερο από κομβική με τον παίκτη του "τριφυλλιού" και πλήγωσε την ομάδα κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν, με τον Εργκίν Αταμάν όμως να βλέπει τώρα τον παίκτη του να επιστρέφει έτοιμος να κάνει τη διαφορά. 

Μέσα είναι κανονικά και ο Τι Τζέι Σορτς, ενώ εκτός έχουν ο μείνει οι Όσμαν, που «τρέχει» για να προλάβει την Μπαρτσελόνα, Λεσόρ, Καλαϊτζάκης και Κουζέλογλου.

Αναλυτικά οι 12άδες:
 
Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Γκριγκόνις, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν
 


