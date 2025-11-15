Ελλάδα – Σκωτία: Για τις εντυπώσεις και την κατάταξη της UEFA | Η ώρα και το κανάλι

INTIME SPORTS

Onsports Team

Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται τη Σκωτία, στον προτελευταίο αγώνα της στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Το όνειρο της παρουσίας στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει «σβήσει» για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Η Εθνική, όμως, έχει κίνητρο στο παιχνίδι του «Γ. Καραϊσκάκης». Αρχικά, θέλει να διασκεδάσει τις εντυπώσεις μετά τον αποκλεισμό της, αποφεύγοντας παράλληλα την τέταρτη σερί ήττα της, αρνητική επίδοση που έχει να… γευτεί από το 1973.

Επίσης, η «γαλανόλευκη» θέλει να βάλει… φρένο στην πτώση της στο ranking της FIFA, καθώς τον Οκτώβριο υποχώρησε οκτώ θέσεις, κάτι που επηρεάζει αρνητικά την τύχη της στις επόμενες κληρώσεις.

Το Ελλάδα – Σκωτία είναι προγραμματισμένο για το βράδυ του Σαββάτου (15/11). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 21:45 και θα μεταδοθεί από τον ALPHA.

Διαιτητής της αναμέτρησης έχει οριστεί ο Ισπανός elite Χεσούς Χιλ Μανθάνο.

Οι πιθανές ενδεκάδες

ΕΛΛΑΔΑ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος, Ρότα, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας (Γιαννούλης), Μουζακίτης (Μάνταλος), Κουρμπέλης, Καρέτσας, Μπακασέτας, Τζόλης, Παυλίδης.

ΣΚΩΤΙΑ (Στιβ Κλαρκ): Γκόρντον, Ράλστον, Σάουταρ, Χάνλεϊ, Ρόμπερτσον, ΜακΤόμινεϊ, Φέργκιουσον, ΜακΓκιν, Γκάνον-Ντόακ, Άνταμς, Κρίστι.