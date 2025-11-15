GBL: Δοκιμασία στο Μαρούσι για την ΑΕΚ - Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (15/11)

INTIME SPORTS

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην έδρα του Αμαρουσία, με στόχο την επιστροφή στις νίκες στην GBL – Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (15/11).

Με τρία παιχνίδια ανοίγει η αυλαία της 7ης αγωνιστικής στην Greek Basketball League.

Η αναμέτρηση που ξεχωρίζει διεξάγεται στο κλειστό του Αγίου Θωμά, όπου το Μαρούσι υποδέχεται την ΑΕΚ. Η «Ένωση» μετράει δύο σερί ήττες, αλλά μεσοβδόμαδα επικράτησε της Ρίγας κι έκανε το «4 στα 4» στο BCL. Από την άλλη, οι γηπεδούχοι νίκησαν, την προηγούμενη αγωνιστική, τον Κολοσσό στη Ρόδο και πανηγύρισε το δεύτερο θετικό αποτέλεσμα του στα τελευταία τρία ματς.

O προπονητής της «Ένωσης», Ντράγκαν Σάκοτα, δήλωσε εν όψει του αγώνα: «Όταν παίξαμε με το Μαρούσι την περασμένη περίοδο, το ματς είχε ξανά μεγάλη σημασία και για τους δύο, όμως πρέπει να πω, ότι δεν έχει καμία σχέση η περσινή με την εφετινή ομάδα του Αμαρουσίου. Είναι πολύ καλή ομάδα το Μαρούσι με πολύ καλό προπονητή και σίγουρα είναι το πιο δύσκολο εκτός έδρας ματς, που καλούμαστε να δώσουμε μέχρι στιγμής, είτε στην Ελλάδα είτε στην Ευρώπη. Είναι ισορροπημένη ομάδα με καλούς σκόρερ και περιμένουμε ένα δύσκολο ματς, το οποίο απαιτούσε σίγουρα περισσότερες από δύο ημέρες προετοιμασίας…»

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ χρειάζεται εννιά πόντους για να φτάσει τους 500 στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Το Μαρούσι – ΑΕΚ είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα του Σαββάτου (15/11). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 18:15 και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

