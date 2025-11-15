Ομάδες

GBL: Δοκιμασία στο Μαρούσι για την ΑΕΚ - Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (15/11)
INTIME SPORTS
Onsports Team 15 Νοεμβρίου 2025, 10:03
BASKET LEAGUE

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην έδρα του Αμαρουσία, με στόχο την επιστροφή στις νίκες στην GBL – Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (15/11).

Με τρία παιχνίδια ανοίγει η αυλαία της 7ης αγωνιστικής στην Greek Basketball League.

Η αναμέτρηση που ξεχωρίζει διεξάγεται στο κλειστό του Αγίου Θωμά, όπου το Μαρούσι υποδέχεται την ΑΕΚ. Η «Ένωση» μετράει δύο σερί ήττες, αλλά μεσοβδόμαδα επικράτησε της Ρίγας κι έκανε το «4 στα 4» στο BCL. Από την άλλη, οι γηπεδούχοι νίκησαν, την προηγούμενη αγωνιστική, τον Κολοσσό στη Ρόδο και πανηγύρισε το δεύτερο θετικό αποτέλεσμα του στα τελευταία τρία ματς.

O προπονητής της «Ένωσης», Ντράγκαν Σάκοτα, δήλωσε εν όψει του αγώνα: «Όταν παίξαμε με το Μαρούσι την περασμένη περίοδο, το ματς είχε ξανά μεγάλη σημασία και για τους δύο, όμως πρέπει να πω, ότι δεν έχει καμία σχέση η περσινή με την εφετινή ομάδα του Αμαρουσίου. Είναι πολύ καλή ομάδα το Μαρούσι με πολύ καλό προπονητή και σίγουρα είναι το πιο δύσκολο εκτός έδρας ματς, που καλούμαστε να δώσουμε μέχρι στιγμής, είτε στην Ελλάδα είτε στην Ευρώπη. Είναι ισορροπημένη ομάδα με καλούς σκόρερ και περιμένουμε ένα δύσκολο ματς, το οποίο απαιτούσε σίγουρα περισσότερες από δύο ημέρες προετοιμασίας…»

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ χρειάζεται εννιά πόντους για να φτάσει τους 500 στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Το Μαρούσι – ΑΕΚ είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα του Σαββάτου (15/11). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 18:15 και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (15/11):

09:35

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto3 2025

Γκραν Πρι Βαλένθια (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:00

Novasports 6HD

DP World Tour Championship

3η μέρα, Ντουμπάι

10:20

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto2 2025

Γκραν Πρι Βαλένθια (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:05

COSMOTE SPORT 5 HD

MotoGP 2025

Γκραν Πρι Βαλένθια (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:45

COSMOTE SPORT 5 HD

MotoGP 2025

Γκραν Πρι Βαλένθια (Κατατακτήριες Δοκιμές)

13:00

Novasports 6HD

DP World Tour Championship

3η μέρα, Ντουμπάι

13:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Nitto ATP Finals 2025

1ος Ημιτελικός Διπλού

13:45

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto3 2025

Γκραν Πρι Βαλένθια (Κατατακτήριες Δοκιμές)

13:45

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

Ποδόσφαιρο

14:00

Action 24

Μακεδονικός Νεάπολης - Αναγέννηση Καρδίτσας

Greek Super League 2 2025-2026

14:40

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto2 2025

Γκραν Πρι Βαλένθια (Κατατακτήριες Δοκιμές)

15:30

COSMOTE SPORT 6 HD

Nitto ATP Finals 2025

1ος Ημιτελικός Μονού

15:45

COSMOTE SPORT 5 HD

MotoGP 2025

Γκραν Πρι Βαλένθια (Tissot Sprint)

16:00

Novasports Prime

Καζακστάν – Βέλγιο

UEFA World Cup Qualifiers 2025

16:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Μύκονος betsson – Πανιώνιος

Stoiximan GBL

17:10

COSMOTE SPORT 4 HD

NBA on Fire 2025-26 Ε3

Μπάσκετ

18:15

ΕΡΤ Sports 1

Καρδίτσα Ιαπωνική - Περιστέρι Betsson

Stoiximan GBL

18:15

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Μαρούσι – ΑΕΚ

Stoiximan GBL

19:00

Novasports Start

Κύπρος – Αυστρία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

19:00

Novasports 3HD

Λιχτενστάιν – Ουαλία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

19:00

Novasports 2HD

Τουρκία – Βουλγαρία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

19:00

Novasports 1HD

Γεωργία – Ισπανία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

19:00

COSMOTE SPORT 9 HD

Φούσε Βερολίνου – Κίελο

DAIKIN Bundesliga 2025-26

19:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Nitto ATP Finals 2025

2ος Ημιτελικός Διπλού

19:30

COSMOTE SPORT 3 HD

Τζίλιγχαμ – Κρόουλι

Sky Bet EFL League Two 2025-26

19:45

Mega News

Ολυμπιακός – Κασάνο

EHF European Cup

20:30

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

Α1 Γυναικών Volley League

21:00

Novasports Prime

UEFA European Qualifiers Tonight

Εκπομπή

21:30

COSMOTE SPORT 6 HD

Nitto ATP Finals 2025

2ος Ημιτελικός Μονού

21:45

Novasports Prime

Δανία – Λευκορωσία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 4HD

Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Ρουμανία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 3HD

Σλοβενία – Κόσοβο

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 2HD

Ελβετία – Σουηδία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

ALPHA

Ελλάδα – Σκωτία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

23:45

Novasports Prime

UEFA European Qualifiers Tonight

Εκπομπή

02:30

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Κολομβία - Νέα Ζηλανδία

Διεθνής Φιλικός Αγώνας

03:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Μιλγουόκι Μπακς - Λος Άντζελες Λέικερς

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

05:00

COSMOTE SPORT 7 HD

UFC Fight Night 2025

322: Τζακ Ντέλα Μανταλένα - Ισλάμ Μαχάτσεφ


