Οι υποψηφιότητες για τα βραβεία Marta και Puskás στα «The Best» 2025 της FIFA.
Τα δύο αυτά βραβεία αναγνωρίζουν τα καλύτερα γκολ, που σημειώθηκαν μεταξύ 11 Αυγούστου 2024 και 2 Αυγούστου 2025, από αγώνες γυναικών και ανδρών αντίστοιχα.
Η ψηφοφορία μέσω ειδικής εφαρμογής ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα στις 3 Δεκεμβρίου.
Όπως συνέβη και πέρυσι, οι νικητές των δύο βραβείων θα καθοριστούν με ίση κατανομή 50% μεταξύ των ψήφων των οπαδών και εκείνων που θα αποφασίσει μια ομάδα θρύλων της FIFA.
Υποψήφιες για το Βραβείο FIFA Marta
Τζόρντιν Μπαγκ /22 Μαρτίου 2025
Μαριόνα Καλντεντέι/27 Απριλίου 2025
Άσλεϊ Τσίτλι/3 Νοεμβρίου 2024
Κίρα Κούνι-Κροος/28 Οκτωβρίου 2024
Τζον Ριονγκ-Γιονγκ /2 Σεπτεμβρίου 2024
Μάρτα/17 Νοεμβρίου 2024
Βιβιάνε Μιεντέμα /5 Ιουλίου 2025
Κίσι Νούνιες/8 Σεπτεμβρίου 2024
Λίτζμπεθ Οβάλε /3 Μαρτίου 2025
Κέβιν Ροντρίγκες/20 Φεβρουαρίου 2025
Καντίγια Σόου/21 Νοεμβρίου 2024
Υποψήφιοι για το βραβείο FIFA Puskás
Αλεράντο/19 Αυγούστου 2024
Αλεσάντρο Ντειόλα /18 Μαΐου 2025
Πέδρο ντε λα Βέγκα /31 Ιουλίου 2025
Σαντιάγο Μοντιέλ /11 Μαΐου 2025
Αμρ Νάσερ/17 Απριλίου 2025
Κάρλος Οραντία /16 Απριλίου 2025
Λούκας Ριμπέιρο /21 Ιουνίου 2025
Ντέκλαν Ράις /8 Απριλίου 2025
Ρίζκι Ρίνιο /9 Μαρτίου 2025
Κέβιν Ροντρίγκες/9 Φεβρουαρίου 2025
Λαμίν Γιαμάλ/15 Μαΐου 2025