ΑΕΚ: «Κιτρινόμαυρη» η Μαρινάκου! – Σπουδαία κίνηση για το τμήμα στίβου της «Ένωσης»

Σε μια εντυπωσιακή κίνηση προχώρησε η ΑΕΚ για το τμήμα στίβου της, καθώς ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τη σπουδαία Αναστασία Μαρινάκου.

Η τελευταία από τις 19 μεταγραφές της Ερασιτεχνικής για το τμήμα στίβου ήταν κι η πιο εντυπωσιακή, με την απόκτηση της 29χρονης αθλήτριας, η οποία ανήκε μέχρι πρότινος στον Παναθηναϊκό.

Η Αναστασία Μαρινάκου είναι κυρίαρχη τα τελευταία χρόνια από τα 1.500μ. μέχρι τα 10.000μ. και πριν από λίγες ημέρες πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ στον αγώνα 10χλμ. στη διάρκεια των παράλληλων αγώνων στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.

Επίσης, η ΑΕΚ έκανε άλλη μια πολύ σημαντική κίνηση, καθώς απέκτησε την 23χρονη, Εμμανουέλα Πλάκα, η οποία αποτελεί τη μεγάλη ελπίδα του ελληνικού στίβου στα 800μ. και στα 1.500μ.

Η ανακοίνωση της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ για τη Μαρινάκου

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την κορυφαία αθλήτρια Στίβου, Αναστασία Μαρινάκου. Η 29χρονη (12/06/1996) δρομέας, αγωνίζεται στα 800μ., 1.500μ., 3.000μ., 5.000μ. και 10.000μ. και εντάσσεται στο δυναμικό του τμήματος Στίβου της ομάδας μας.

Η Αναστασία Μαρινάκου έχει κατακτήσει 14 φορές το χρυσό μετάλλιο σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα Ανοιχτού Στίβου και ισάριθμες φορές σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα Κλειστού Στίβου! Πρόκειται για μία από τις κορυφαίες Ελληνίδες αθλήτριες Στίβου όλων των εποχών!

Πριν από λίγες μέρες, στα 10 χλμ. στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, τερματίζοντας φυσικά πρώτη σε 33:03, κατέρριψε το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ (33:23) και το ρεκόρ διαδρομής (33:34). Αυτή ήταν η πέμπτη νίκη της στο αγώνισμα και το 4ο ρεκόρ διαδρομής που πετυχαίνει στον εν λόγω αγώνα. Επίσης, είναι κάτοχος του Πανελληνίου ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο στις κατηγορίες Κ23 και Κ20 και στον κλειστό στίβο στην κατηγορία Κ20.

Έχει σημειώσει ρεκόρ στα:

800μ.: 2.05.85 Διασυλλογικό, Τρίκαλα (07/05/2016)

1.500μ. 4.10.63 π.ρ.Ν. Μίτινγκ, Όορντεχεμ (04/06/2016)

3.000μ.: 9.13.75 Ευρωπαϊκό Ομάδων, Κλουζ-Ναπόκα (19/06/2021)

5.000μ.: 15.45.44 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, Βόλος (30/06/2024)

10.000μ. 32.36.78 Μίτινγκ, Λονδίνο (18/05/2024)

800μ.: 2.07.83 π.ρ.Ν. Ημερίδα, Φάληρο 31/1/2015

1.500μ.: 4.14.91 Βελιγράδι (27/02/2016)

3.000μ.: 9.05.82 Μίτινγκ, Μετζ (11/02/2023)

Oι διεθνείς τις διακρίσεις:

2024: 16η 32.42.34 10.000μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Ρώμη

2023: 20ή 9.22.35 3.000μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Κωνσταντινούπολη

2022: 5η 16.07.12 5.000μ. Μεσογειακοί Αγώνες, Οράν

2017: 14η 4.25.80 1.500μ. πρ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23, Μπίντγκοζ

2016: 16η 4.16.53 1.500μ. πρ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Άμστερνταμ

2015: 4η 4.25.23 1.500μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ε/Ν, Εσκιλστούνα

2015: 9η 9.38.19 3.000μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ε/Ν, Εσκιλστούνα

2014: 14η 4.20.50 1.500μ. πρ. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ε/Ν, Γιουτζίν».

Μαρινάκου: «Ένα νέο ξεκίνημα για εμένα»

Η Αναστασία Μαρινάκου στις πρώτες τις δηλώσεις μετά τη συμφωνία με την ΑΕΚ αναφέερθηκε στο νέο ξεκίνημα που θέλει να κάνει στην καριέρα της. Όσα δήλωσε στο ⁦aek.gr⁩: «Ήρθα σε έναν μεγάλο σύλλογο και αυτό είναι ένα νέο ξεκίνημα για εμένα. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Καραπάνο, που έδειξε με τη στάση του ότι με θέλει πολύ στην ομάδα, σε αυτή την προσπάθεια της ΑΕΚ, όπου θα συμβάλλω όσο μπορώ για να φθάσουμε στις κορυφαίες θέσεις, εκεί όπου πραγματικά ανήκει.

Ευχαριστώ τη Διοίκηση και τον πρόεδρο, Αλέξη Αλεξίου. Από την πρώτη στιγμή με αγκάλιασαν και μου έδειξαν πως εδώ είναι το νέο μου σπίτι, μια πραγματική οικογένεια! Χαίρομαι, πραγματικά, πάρα πολύ που είμαι μέλος αυτού του ιστορικού συλλόγου! Εύχομαι να έχουμε όλοι υγεία και να επιτευχθούν οι στόχοι μας. Ανυπομονώ πραγματικά για τον πρώτο μου αγώνα με τα χρώματα της ΑΕΚ. Ραντεβού στο γήπεδο».