INTIME NEWS
Οnsports team 15 Νοεμβρίου 2025, 12:11
SUPER LEAGUE 2

Super League 2: Δύσκολες αποστολές για Καλαμάτα και Νίκη Βόλου – Το πρόγραμμα του Σαββάτου (15/11)

Με εκτός έδρας δοκιμασίες της Καλαμάτας και της Νίκη Βόλου ξεκινάει ο δεύτερος γύρος της κανονικής περιόδου στη Super League 2.

Η ομάδα της Μεσσηνίας αγωνίζεται με τη Μαρκό, έχοντας ως μοναδικό στόχο το «διπλό» που θα τη διατηρήσει μόνη πρώτη στην κορυφή του Β’ ομίλου.

Η Καλαμάτα θα βάλει παράλληλα πίεση και στον Πανιώνιο, ο οποίος δεν αγωνίζεται αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό Β’ αναβλήθηκε. Σε περίπτωση νίκης η «Μαύρη Θύελλα» θα βρεθεί στο +5 από τους «κυανέρυθρους».

Στον Α’ όμιλο, η Νίκη Βόλου αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ Β’, ο οποίος μετράει αήττητο τριών αγωνιστικών. Η ομάδα της Μαγνησίας είναι στο -1 από τον πρωτοπόρο Ηρακλή, ο οποίος παίζει την Κυριακή (16/11) με τον Αστέρα AKTOR Β’ στην Τρίπολη στο μεγάλο ματς της αγωνιστικής.

Σε απόσταση… αναπνοής είναι κι η Αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Μακεδονικό, σε μια αναμέτρηση που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το ACTION 24.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου (15/11) στη Super League 2

Α’ όμιλος

  • 14:00 Μακεδονικός – Αναγέννηση Καρδίτσας ACTION 24
  • 15:00 ΠΑΟΚ Β’ – Νίκη Βόλου
  • 15:00 ΠΑΣ Γιάννινα – Νέστος Χρυσούπολης

Η βαθμολογία (σε 9 αγώνες)

  1. ΠΟΤ Ηρακλής 21
  2. Νίκη Βόλου 20
  3. Αναγέννηση Καρδίτσας 20
  4. Αστέρας Τρίπολης Β 20
  5. ΠΑΟΚ Β’ 11
  6. Νέστος Χρυσούπολης 8
  7. Καμπανιακός 8
  8. Καβάλα 6
  9. ΠΑΣ Γιάννινα 5
  10. Μακεδονικός 5

Β’ όμιλος

  • 13:00 ΓΣ Μαρκό – Καλαμάτα

Η βαθμολογία (σε 9 αγώνες)

  1. Καλαμάτα ΠΣ 23
  2. Πανιώνιος 21
  3. Athens Kallithea FC 16
  4. ΓΣ Μαρκό 16
  5. Ολυμπιακός Β’ 13 -8αγ.
  6. Ελλάς Σύρου 9
  7. Αιγάλεω 9 -8αγ.
  8. Χανιά 6
  9. Ηλιούπολη 4
  10. Παναργειακός 3


