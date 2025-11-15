Super League 2: Δύσκολες αποστολές για Καλαμάτα και Νίκη Βόλου – Το πρόγραμμα του Σαββάτου (15/11)
Με εκτός έδρας δοκιμασίες της Καλαμάτας και της Νίκη Βόλου ξεκινάει ο δεύτερος γύρος της κανονικής περιόδου στη Super League 2.
Η ομάδα της Μεσσηνίας αγωνίζεται με τη Μαρκό, έχοντας ως μοναδικό στόχο το «διπλό» που θα τη διατηρήσει μόνη πρώτη στην κορυφή του Β’ ομίλου.
Η Καλαμάτα θα βάλει παράλληλα πίεση και στον Πανιώνιο, ο οποίος δεν αγωνίζεται αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό Β’ αναβλήθηκε. Σε περίπτωση νίκης η «Μαύρη Θύελλα» θα βρεθεί στο +5 από τους «κυανέρυθρους».
Στον Α’ όμιλο, η Νίκη Βόλου αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ Β’, ο οποίος μετράει αήττητο τριών αγωνιστικών. Η ομάδα της Μαγνησίας είναι στο -1 από τον πρωτοπόρο Ηρακλή, ο οποίος παίζει την Κυριακή (16/11) με τον Αστέρα AKTOR Β’ στην Τρίπολη στο μεγάλο ματς της αγωνιστικής.
Σε απόσταση… αναπνοής είναι κι η Αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Μακεδονικό, σε μια αναμέτρηση που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το ACTION 24.
Το πρόγραμμα του Σαββάτου (15/11) στη Super League 2
Α’ όμιλος
- 14:00 Μακεδονικός – Αναγέννηση Καρδίτσας ACTION 24
- 15:00 ΠΑΟΚ Β’ – Νίκη Βόλου
- 15:00 ΠΑΣ Γιάννινα – Νέστος Χρυσούπολης
Η βαθμολογία (σε 9 αγώνες)
- ΠΟΤ Ηρακλής 21
- Νίκη Βόλου 20
- Αναγέννηση Καρδίτσας 20
- Αστέρας Τρίπολης Β 20
- ΠΑΟΚ Β’ 11
- Νέστος Χρυσούπολης 8
- Καμπανιακός 8
- Καβάλα 6
- ΠΑΣ Γιάννινα 5
- Μακεδονικός 5
Β’ όμιλος
- 13:00 ΓΣ Μαρκό – Καλαμάτα
Η βαθμολογία (σε 9 αγώνες)
- Καλαμάτα ΠΣ 23
- Πανιώνιος 21
- Athens Kallithea FC 16
- ΓΣ Μαρκό 16
- Ολυμπιακός Β’ 13 -8αγ.
- Ελλάς Σύρου 9
- Αιγάλεω 9 -8αγ.
- Χανιά 6
- Ηλιούπολη 4
- Παναργειακός 3