Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Όσμαν κόντρα στην Μπάγερν

Οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού θα ξεκινήσουν με τον Εργκίν Αταμάν να μην έχει στη διάθεσή του τον Τσέντι Όσμαν και τον Ματίας Λεσόρ.

Με δύο απουσίες θα παραταχθεί αύριο το βράδυ ο Παναθηναϊκός, στην πρεμιέρα της φετινής EuroLeague, κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου.

Ο Εργκίν Αταμάν δε θα μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Ματίας Λεσόρ, αλλά και του Τσέντι Όσμαν ο οποίος ακόμα δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί το τελευταίο διάστημα. Με τις πιθανότητες πάντως να είναι υπέρ του για τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα, την προσεχή Παρασκευή.

Αντίθετα, κανονικά υπολογίζεται ο Τι Τζέι Σορτς που έχει αφήσει πίσω του το πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπώρησε και τον άφησε εκτός του ταξιδιού στην Αυστραλία, αλλά και ο Μάριους Γκριγκόνις ο οποίος αναμένεται να κάνει την επανεμφάνισή του στην δωδεκάδα του Παναθηναϊκού έπειτα από περίπου έναν χρόνο.