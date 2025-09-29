EuroLeague: Οι αλλαγές στους κανονισμούς της νέας σεζόν

Οnsports Τeam

Το πρώτο τζάμπολ για την νέα σεζόν στη EuroLeague πλησιάζει και η διοργανώτρια Αρχή προχώρησε σε ανακοίνωση γνωστοποιώντας τις αλλαγές που θα υπάρξουν στους κανονισμούς για το νέο πρωτάθλημα.

Αναλυτικά:

Αλλαγές και διευκρινίσεις κανόνων

• Οι διαιτητές δεν θα εκδίδουν πλέον προειδοποιήσεις πριν καταλογίσουν τεχνικές ποινές για ακατάλληλη συμπεριφορά ή προσποίηση/φλόπινγκ. Οι προειδοποιήσεις θα συνεχιστούν για καταστάσεις καθυστέρησης του αγώνα, κούνημα του χεριού κοντά στα μάτια ενός σουτέρ και απόσπαση της προσοχής ενός σουτέρ με δυνατές φωνές, χτυπήματα με το πόδι ή χειροκροτήματα κοντά στο οπτικό του πεδίο.

• Οι προπονητές θα αποβάλλονται αυτόματα εάν οι ίδιοι ή οποιοδήποτε εγγεγραμμένο μέλος της ομάδας που κάθεται στον πάγκο εισέλθει στο γήπεδο κατά τη διάρκεια μιας κατάστασης αιφνιδιασμού. Εάν ένας προπονητής ή μέλος του πάγκου διαταράξει τον αιφνιδιασμό ενός αντιπάλου τρέχοντας στην πλάγια γραμμή ή διαμαρτυρόμενος υπερβολικά, οι διαιτητές θα επιβάλλουν τεχνική ποινή μόλις τελειώσει το παιχνίδι.

Σύστημα Instant replay

Η Euroleague Basketball εισάγει επίσης νέες καταστάσεις στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί το IRS.

• Οι παραβάσεις οκτώ δευτερολέπτων μπορούν πλέον να εξεταστούν από τους διαιτητές στα τελευταία 2 λεπτά του τέταρτου δεκαλέπτου και της παράτασης εάν έχει σφυριχτεί παράβαση. Οι προπονητές μπορούν να τις αμφισβητήσουν σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταλογιστεί παράβαση 8 δευτερολέπτων.

• Οι έλεγχοι ταυτότητας φάουλ επιτρέπονται πλέον από τους διαιτητές. Οι διαιτητές μπορούν να ελέγξουν την IRS για να επιβεβαιώσουν τον σωστό παίκτη που διέπραξε φάουλ εάν υπάρχει πιθανό σφάλμα καταγραφής, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα. Οι έλεγχοι ταυτότητας φάουλ δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από τους προπονητές.