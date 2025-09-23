«Η Παρτίζαν ζητά αποζημίωση για να αφήσει τον Ντιλικινά στον Ολυμπιακό»

Οnsports Τeam

Η Mozzart Sport με σημερινός της δημοσίευμα αναφέρει πως η Παρτιζάν δεν προτίθεται να αφήσει τον Φρανκ Ντιλικινά να πάει στον Ολυμπιακό, αν οι άνθρωποι της ομάδας του Πειραιά δεν καταβάλουν σχετική αποζημίωση.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει βρει στο πρόσωπο του Φρανκ Ντιλικινά τον... εκλεκτό για να ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή της ομάδας του, αλλά η υπόθεση του Γάλλου παίκτη δεν είναι και τόοσ εύκολη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mozzart Sport η μεταγραφή του Γάλλου γκαρντ δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη, καθώς η Παρτίζαν δεν δείχνει καμία διάθεση να αποδεσμεύσει τον παίκτη αν δεν αποζημιωθεί.

Να σημειώσουμε πως ο Ντιλικινά έχει ενεργό συμβόλαιο για την προσεχή σεζόν, ενώ στον παίκτη είχε προταθεί επέκταση ως το 2027 αλλά με μειωμένες ετήσιες αποδοχές. Ο Ολυμπιακός δεν φαίνεται αντίθετος σε αυτή την περίπτωση, καθώς οι Πειραιώτες είναι πρόθυμοι να αναλάβουν να πληρώσουν όλο το κασέ του.