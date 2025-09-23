Τελευταία προπόνηση στο Σίδνεϊ και επιστροφή στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό

Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης

Το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» ολοκληρώθηκε και θα μνημονεύεται για πολλά χρόνια. Η ιστορική πρωτοβουλία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να διοργανώσει το τουρνουά στη μνήμη του εμβληματικού ηγέτη της, στέφθηκε από άκρα επιτυχία.

Δεν είναι μόνο ότι οι «πράσινοι» κατόρθωσαν να κάνουν 2/2 νίκες ή ότι η ομάδα μοιάζει να βαδίζει σε πολύ καλό μονοπάτι. Η μεγάλη και ιστορική επιτυχία έγκειται στο γεγονός ότι ο κόσμος είχε δυναμική παρουσία για να στηρίξει το «τριφύλλι» και να δει από κοντά την ομάδα του. Μια ευκαιρία για τους Έλληνες της Αυστραλίας να νιώσουν κοντά στην πατρίδα τους, παρότι βρίσκονται στην άλλη άκρη της Γης.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού προπονήθηκε για τελευταία φορά στο Σίδνεϊ και το μεσημέρι της Τρίτης (23/9, 14:10) είναι προγραμματισμένο να αναχωρήσει με τελικό προορισμό την Αθήνα. Βέβαια, για να γίνει αυτό θα χρειαστούν πάνω από 24 ώρες και μία στάση στο Ντουμπάϊ. Με την επιστροφή στην Ελλάδα θα μπει στην τελική ευθεία και η προετοιμασία για την πρεμιέρα της Euroleague κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου.

Ο Εργκίν Αταμάν ευελπιστεί πως θα έχει στη διάθεσή του τον Τζέντι Οσμάν, ο οποίος δεν ταξίδεψε στην Αυστραλία, ωστόσο παραμένει εξαιρετικά αμφίβολη η συμμετοχή του Τι Τζέιμι Σορτς.