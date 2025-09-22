Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: «Κουβαλάμε τις αξίες, μένουμε πιστοί στην κληρονομιά του Παύλου Γιαννακόπουλου»
Οnsports Τeam 22 Σεπτεμβρίου 2025, 18:30
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: «Κουβαλάμε τις αξίες, μένουμε πιστοί στην κληρονομιά του Παύλου Γιαννακόπουλου»

Τον απολογισμό του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία έκανε ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Όπως αναφέρουν οι «πράσινοι» στο μήνυμά τους, συνεχίζουν να κουβαλούν τις διαχρονικές αξίες και τα ιδανικά του Παύλου Γιαννακόπουλου, μένουν πιστοί στην κληρονομιά του και συνεχίζουν να ονειρεύονται ακολουθώντας το όραμά του.

Αναλυτικά, στο μήνυμα αναφέρεται:

«Το 7ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» ολοκληρώθηκε επίσημα, σηματοδοτώντας ένα ορόσημο στην πορεία της διοργάνωσης, η οποία έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός μέσα στα χρόνια.

Το όραμα του Παύλου Γιαννακόπουλου ξεπέρασε τα σύνορα της Ελλάδας, έφτασε μέχρι την Αυστραλία και άγγιξε τις καρδιές του Ελληνισμού σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Η ελληνική διασπορά αγκάλιασε θερμά αυτή την προσπάθεια, στάθηκε στο πλευρό της ομάδας μας σε όλη τη διαδρομή και πρόσφερε την αγάπη και τη στήριξή της σε όσους ενώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη του αγαπημένου ηγέτη του Συλλόγου μας.

Επιστρέφουμε στην πατρίδα με αίσθημα πληρότητας και πραγματικά υπερήφανοι για όσα αντιπροσωπεύει ο Παναθηναϊκός.

Κουβαλάμε μπροστά τις διαχρονικές αξίες και τα ιδανικά του Παύλου Γιαννακόπουλου, μένοντας πιστοί στην κληρονομιά του…

Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, ακολουθώντας το όραμα του ΠΑΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ!».



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Super League: Η ανάλυση Λανουά για τη φάση του Καμπελά στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
1 ώρα πριν Super League: Η ανάλυση Λανουά για τη φάση του Καμπελά στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: «Κουβαλάμε τις αξίες, μένουμε πιστοί στην κληρονομιά του Παύλου Γιαννακόπουλου»
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός AKTOR: «Κουβαλάμε τις αξίες, μένουμε πιστοί στην κληρονομιά του Παύλου Γιαννακόπουλου»
BASKET LEAGUE
ΑΕΚ: Ο «χάλκινος» Κατσίβελης ενσωματώθηκε στις προπονήσεις της «Ένωσης»
2 ώρες πριν ΑΕΚ: Ο «χάλκινος» Κατσίβελης ενσωματώθηκε στις προπονήσεις της «Ένωσης»
BET
Πώς θα διεκδικήσεις μια από τις 2.300 δωρεάν συμμετοχές στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας
3 ώρες πριν Πώς θα διεκδικήσεις μια από τις 2.300 δωρεάν συμμετοχές στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved