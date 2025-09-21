Αταμάν: «Θα είμαστε έτοιμοι για το ξεκίνημα της EuroLeague»

Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης

Ο Παναθηναϊκός παρά τις απουσίες και τις λίγες μέρες που έμειναν μέχρι το τζάμπολ στην EuroLeague, θα είναι έτοιμος για τις επίσημες υποχρεώσεις. Αυτό επισήμανε ο Εργκίν Αταμάν μετά το ματς με την Αδελαϊδα στο Σίδνεϊ για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος. Ο κόουτς των «πράσινων» παράλληλα εξέφρασε την αισιοδοξία του πως θα έχει στη διάθεσή του και τον Όσμαν.

Οι δηλώσεις του Αταμάν:

Για τον αγώνα με τους Adelaide 36ers: «Ήταν μια υπέροχη ατμόσφαιρα. Ήταν μια πολύ καλή εμπειρία να παίξουμε στο Σίδνεϊ και το παιχνίδι ήταν επίσης πολύ καλό για εμάς. Στο πρώτο ημίχρονο έπαιξαν με επιθετικότητα και ειδικά με τον Μπράις Κότον βρήκαν πόντους. Κάναμε κάποια λάθη και τα γκαρντ τους βρήκαν 23 πόντους στο πρώτο ημίχρονο. Κάναμε λάθη και δεν αντιμετωπίσαμε σωστά το πικ εν ρολ τους. Συζητήσαμε για αυτό στα αποδυτήρια στο ημίχρονο για να βελτιώσουμε την άμυνά μας και να βάλουμε περισσότερη πίεση στα γκαρντ τους και ξεκινήσαμε να παίζουμε καλύτερη άμυνα. Στο δεύτερο ημίχρονο βελτιώσαμε τον ρυθμό μας και βρήκαμε πόντους από αιφνιδιασμούς και μετά με τον Ρογκαβόπουλο βρήκαμε τα τρίποντα με καλή οργάνωση από τα γκαρντ μας και πήραμε τον έλεγχο του ματς και τη νίκη. Ήταν ένα πολύ καλό φιλικό παιχνίδι. Μου άρεσε πολύ ο ρυθμός και που παίξαμε με μία ομάδα από την Αυστραλία».

Για τη νέα σεζόν και τον βαθμό ετοιμότητας: «Αυτή η σεζόν είναι περίεργη για εμάς γιατί είχαμε 7-8 παίκτες στις εθνικές ομάδες στο Eurobasket. Για αυτό τον λόγο δεν κάναμε ομαδική προετοιμασία. Το χρονικό διάστημα μετά το τέλος του Eurobasket μέχρι και το ξεκίνημα της σεζόν είναι μικρό. Αλλά έχουμε το πλεονέκτημα ότι το 90% της ομάδας είναι ίδιο με πέρσι και οι παίκτες που πήραμε είναι έξυπνοι. Το σύστημά μας είναι απλό. Και πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι για το ξεκίνημα της Euroleague, έχουμε 7-8 μέρες για προετοιμασία αφού γυρίσουμε στην Αθήνα. Ελπίζω να μην έχουμε κάποια θέμα με το τζετ λαγκ όταν γυριστούμε. Αλλά έχουμε αρκετό ρόστερ και θα ξεκινήσουμε τη σεζόν σε καλή κατάσταση».

Για το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός απέκτησε Τολιόπουλο και Ρογκαβόπουλο, που είναι δύο καλοί σουτέρ: «Είναι πολύ καλό που τους έχουμε και δεν είναι μόνο αυτοί. Έχουμε τον Σορτς στα γκαρντ, τον Χολμς και θα έχουμε και πάλι τον Γκριγκόνις μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, που θα ξεκινήσει να προπονείται με την ομάδα. Έχουμε σπουδαίο ρόστερ. Όλοι έχουν τον ρόλο του στην ομάδα και φυσικά παιχνίδι με το παιχνίδι θα είμαστε πιο έτοιμοι και θα αποκτάνε ρυθμό και θα περνούν και πιο πολλά λεπτά στο παιχνίδι. Θα παίξουμε φέτος 80-85 παιχνίδια οπότε το ρόστερ αυτό είναι αυτό που πρέπει για να παλέψουμε για την Euroleague και το πρωτάθλημα».

Για την πορεία του ΝΒΑ και της Euroleague τα επόμενα χρόνια: «Το επίπεδο του Eurobasket φέτος ήταν πολύ υψηλό. Το Eurobasket είναι μια μίξη της Euroleague και του NBA. Για εμένα ήταν μια πολύ καλή εμπειρία. Έχω πει σε όλους ότι το ευρωπαϊκό μπάσκετ, η Euroleague έχει αναπτυχθεί πολύ, είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Για μένα το NBA είναι περισσότερο show, ενώ η Euroleague συνδυάζει το θέαμα με την ανταγωνιστικότητα. Ακόμα και στην αρχή της σεζόν τα παιχνίδια της Euroleague μοιάζουν με αγώνες πλέι οφ. Νομίζω ότι η Euroleague προσφέρει περισσότερο ενθουσιασμό στον κόσμο. Έχω παρατηρήσει κάτι, μπορεί να κάνω και λάθος βέβαια, αλλά η προσέλευση του κόσμου στα ματς της Euroleague ανεβαίνει, ενώ στα παιχνίδια του NBA μειώνεται σε σχέση με παλαιότερα. Στους Ευρωπαίους αρέσει να βλέπουν παιχνίδια που μοιάζουν με τελικό. Επίσης πλέον έχουμε πολλούς αστέρες στην Euroleague. Νομίζω ότι το NBA έχει χάσει λίγο τη δημοφιλία του στην Ευρώπη. Αυτό λέει η δική μου εμπειρία. Για αυτό τώρα θέλουν να έρθουν και να φτιάξουν μια νέα λίγκα στην Ευρώπη. Ελπίζω όλα είναι καλά για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Φυσικά το NBA κάνει εξαιρετικό μάρκετινγκ, όμως η ποιότητα του μπάσκετ αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλύτερη στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της regular season. Φυσικά τα πλέι οφ και οι τελικοί του NBA είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, αλλά από την 1η Οκτωβρίου, η EurοLeague θα είναι στο καλύτερο επίπεδο του κόσμου».

Για την κατάσταση του Όσμαν: «Πιστεύω ότι ο Όσμαν θα είναι έτοιμος για την πρεμιέρα της Euroleague. Αυτή τη στιγμή κάνει θεραπείες στην Αθήνα. Ελπίζω ότι 2-3 ημέρες πριν το παιχνίδι, θα μπορέσει να μπει στις ομαδικές προπονήσεις».