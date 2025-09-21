Ενθουσιασμένος ο Ρισόν Χολμς – «Ευγνώμων που μπορώ να παίξω σε αυτόν τον σύλλογο»

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΗΛΙΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

Ο Αμερικανός σέντερ δεν έκρυψε την χαρά και την έκπληξή του για την αγάπη που έλαβε από τους ομογενείς φίλους του Παναθηναϊκού στο Σίδνεϊ.

Αγωνίστηκε στο φιλικό με τους Adelaide 36ers, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση. Ο Ρισόν Χολμς βίωσε στην Αυστραλία την αγάπη των ομογενών για τον Παναθηναϊκό και τα μέλη της αποστολής. Μεταξύ αυτών και ο ίδιος.

Μόλις τελείωσε το ματς στο Σίδνεϊ, πλησίασε την εξέδρα. Εκεί πολλοί φίλαθλοι έσπευσαν να του μιλήσουν, να ζητήσουν αυτόγραφα και φωτογραφίες. Γεγονός που ενθουσίασε τον Αμερικανό σέντερ των «πράσινων», ο οποίος ακόμη δεν έχει βιώσει την ατμόσφαιρα στο Telekom Center Athens.

Μάλιστα, έδειξε τον ενθουσιασμό του με ανάρτηση στα social media, όπου μοιράστηκε και την ευγνωμοσύνη του για αυτό που του προσφέρει ο Παναθηναϊκός:

«Οι πιο απίθανοι οπαδοί!!! Ευγνώμων που μπορώ να παίξω σε αυτόν τον σύλλογο».