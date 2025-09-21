Ο Ελληνικός εθνικός ύμνος στο Σίδνεϊ για τον Παναθηναϊκό και τους ομογενείς

Onsports Team

Όρθιοι 18.000 άνθρωποι για τον ελληνικό εθνικό ύμνο στο Σίδνεϊ, πριν το ματς του Παναθηναϊκού με την Αδελαϊδα.

Παναθηναϊκός στην Αυστραλία, σημαίνει σύνδεση της ομογένειας με την Ελλάδα. Γι’ αυτό τόσο στη Μελβούρνη όσο και στο Σίδνεϊ, παντού υπάρχει… άρωμα Ελλάδας με αφορμή την παρουσία των «πράσινων» στην χώρα της Ωκεανίας. Την οποία αγκάλιασαν ζεστά οι ομογενείς.

Στο Σίδνεϊ όπου διεξήχθη το ματς με τους Adelaide 36ers, η αρένα είχε 18.000 κόσμο. Ανάμεσά τους πάρα πολλοί Έλληνες ομογενείς. Πριν το τζάμπολ υπήρξε ανάκρουση εθνικών ύμνων.

Τον ελληνικό ερμήνευσε η Μαρία Μαρούλης, ως εκπρόσωπος της ομογένειας και η συγκίνηση ήταν μεγάλη.

Δείτε το video: