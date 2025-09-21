«Τρέλα» και στο Σίδνεϊ για τον Παναθηναϊκό: Ατελείωτες ουρές στην μπουτίκ του γηπέδου - Βίντεο

Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποιεί ένα ιστορικό ταξίδι στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», προκειμένου να δώσει φιλικούς αγώνες, αλλά και να πάρει μέρος σε δράσεις προκειμένου να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερους δεσμούς με την ομογένεια εκεί, αλλά και να δώσει χαρά στους χιλιάδες συμπατριώτες μας.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δίνει ένα ακόμη φιλικό, με τους Adelaide 36ers στο Σίδνεϊ (21/9, 12:00) και οι φίλαθλοί του βρέθηκαν από πολύ νωρίς στην εντυπωσιακή Qudos Bank Arena. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του αγώνα της Παρτιζάν με τους Σίντνεϊ Κινγκς σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές στην μπουτίκ που είχε στηθεί προκειμένου να αποκτήσουν μία φανέλα ή κάποιο άλλο αναμνηστικό του Παναθηναϊκού.

Δείτε βίντεο: