Απίθανη στιγμή στην Αυστραλία: Ο Ναν συνάντησε Έλληνα καθηγητή του από το κολέγιο - Δείτε βίντεο
Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης 21 Σεπτεμβρίου 2025, 11:16
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Απίθανη στιγμή στην Αυστραλία: Ο Ναν συνάντησε Έλληνα καθηγητή του από το κολέγιο - Δείτε βίντεο

Ο Κέντρικ Ναν είχε μία ιδιαίτερη συνάντηση στο Σίδνεϊ λίγο πριν την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τους Adelaide 36ers.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην Αυστραλία για το ιστορικό 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο διεξάγεται με μεγάλη επιτυχία και στο Σίδνεϊ μετά την Μελβούρνη.

Οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν τους Adelaire 36ers στις 12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας.

Κατά την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για το γήπεδο, ο Κέντρικ Ναν είχε μία ιδιαίτερη και απρόσμενη συνάντηση.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ είδε έναν Έλληνα καθηγητή που είχε στο πανεπιστήμιο του Ιλινόις (2013-2016) όταν σπούδαζε εκεί. Ο καθηγητής ήταν εκεί για ένα συνέδριο στο πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ και πήγε στο ξενοδοχείο για να βρει τον παλιό φοιτητή του.

Ο Κέντρικ Ναν τον θυμήθηκε και οι δύο άνδρες τα είπαν για λίγη ώρα πριν ο Παναθηναϊκός αναχωρήσει για την αναμέτρηση με τους Adelaire 36ers.

Δείτε τα βίντεο:



