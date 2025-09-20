Ομάδες

Παναθηναϊκός: Η «πράσινη» αποστολή επισκέφθηκε την Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας
Βαγγέλης Στόλης
Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης 20 Σεπτεμβρίου 2025, 10:33
Παναθηναϊκός: Η «πράσινη» αποστολή επισκέφθηκε την Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας

Ο Παναθηναϊκός AKTOR στο πλαίσιο της παρουσίας του στην Αυστραλία για του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» επισκέφθηκε την Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή της χώρας.

Το ιστορικό τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» διεξάγεται φέτος στην Αυστραλία και στο πλαίσιο της παρουσίας τους στη χώρα, οι «πράσινοι» παίρνουν μέρος σε κοινωνικές δράσεις, ενισχύοντας την παρουσία του στην ομογένεια.

Το «τριφύλλι» είχε την ευκαιρία να δώσει χαρά σε μικρά Ελληνόπουλα, καθώς βρέθηκαν στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Νέας Νότιας Ουαλίας.

Επίσης, η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR επισκέφθηκαν την Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας.

Ο εκλεγμένος Επίσκοπος Καμπέρας ο Αρχιδιάκονος Αθηναγόρας και ο Επίσκοπος Κερασούντος Χριστόφορς Κρικέλης υποδέχθηκαν την Δέσποινα Γιαννακοπούλου, τον πρόεδρο Βασίλη Παρθενόπουλο, τον COO του Παναθηναϊκού, Σταύρο Ντίνο και τον Ντίνο Μήτογλου.



