Παναθηναϊκός: Το «τριφύλλι» επισκέφθηκε σχολείο στο Σίδνεϊ, τραγούδησαν τον «πράσινο» ύμνο τα παιδιά

Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης

Αντιπροσωπεία του Παναθηναϊκού επισκέφθηκε το Σχολείο Ελληνικών της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Νέας Νότιας Ουαλίας και μοίρασε χαρά σε μικρά παιδιά, τα οποία υποδέχθηκαν τους «πράσινους», τραγουδώντας τον ύμνο της ομάδας.

Το «τριφύλλι» στο πλαίσιο της παρουσίας του στην Αυστραλία, παίρνει μέρος σε κοινωνικές δράσεις, ενισχύοντας την παρουσία του στην ομογένεια.

Η κα Δέσποινα Γιαννακοπούλου, ο Πρόεδρός κ. Βασίλης Παρθενόπουλος, ο COO, Σταύρος Ντίνος, μαζί με τους παίκτες Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και Βασίλη Τολιόπουλο, επισκέφθηκαν το Σχολείο Ελληνικών της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Νέας Νότιας Ουαλίας, όπου συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας, κ. Χάρη Δανάλη, και τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Σίδνεϊ, κ. Γεώργιο Σκεμπέρη.



Τα παιδιά υποδέχτηκαν την ομάδα τραγουδώντας τον ύμνο του Παναθηναϊκού, φωτογραφήθηκαν με τους παίκτες και έλαβαν αυτόγραφα.



Επιπλέον, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και ο Βασίλης Τολιόπουλος απένειμαν δώρα σε τρία παιδιά που κέρδισαν σε διαγωνισμό σχεδίου του σχολείου.