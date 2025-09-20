Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: Το «τριφύλλι» επισκέφθηκε σχολείο στο Σίδνεϊ, τραγούδησαν τον «πράσινο» ύμνο τα παιδιά
Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης 20 Σεπτεμβρίου 2025, 09:10
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: Το «τριφύλλι» επισκέφθηκε σχολείο στο Σίδνεϊ, τραγούδησαν τον «πράσινο» ύμνο τα παιδιά

Αντιπροσωπεία του Παναθηναϊκού επισκέφθηκε το Σχολείο Ελληνικών της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Νέας Νότιας Ουαλίας και μοίρασε χαρά σε μικρά παιδιά, τα οποία υποδέχθηκαν τους «πράσινους», τραγουδώντας τον ύμνο της ομάδας.

Το «τριφύλλι» στο πλαίσιο της παρουσίας του στην Αυστραλία, παίρνει μέρος σε κοινωνικές δράσεις, ενισχύοντας την παρουσία του στην ομογένεια.

Η κα Δέσποινα Γιαννακοπούλου, ο Πρόεδρός κ. Βασίλης Παρθενόπουλος, ο COO, Σταύρος Ντίνος, μαζί με τους παίκτες Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και Βασίλη Τολιόπουλο, επισκέφθηκαν το Σχολείο Ελληνικών της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Νέας Νότιας Ουαλίας, όπου συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας, κ. Χάρη Δανάλη, και τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Σίδνεϊ, κ. Γεώργιο Σκεμπέρη.

Τα παιδιά υποδέχτηκαν την ομάδα τραγουδώντας τον ύμνο του Παναθηναϊκού, φωτογραφήθηκαν με τους παίκτες και έλαβαν αυτόγραφα.

Επιπλέον, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και ο Βασίλης Τολιόπουλος απένειμαν δώρα σε τρία παιδιά που κέρδισαν σε διαγωνισμό σχεδίου του σχολείου.

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός: Το «τριφύλλι» επισκέφθηκε σχολείο στο Σίδνεϊ, τραγούδησαν τον «πράσινο» ύμνο τα παιδιά
32 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Το «τριφύλλι» επισκέφθηκε σχολείο στο Σίδνεϊ, τραγούδησαν τον «πράσινο» ύμνο τα παιδιά
SUPER LEAGUE
Super League: «Πρόγευμα» τεσσάρων αγώνων, πριν το ντέρμπι αιωνίων
1 ώρα πριν Super League: «Πρόγευμα» τεσσάρων αγώνων, πριν το ντέρμπι αιωνίων
ΜΠΑΣΚΕΤ
Γυναίκα τραυματίστηκε από αυτοκίνητο στο Ηράκλειο, έξω από το κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού
2 ώρες πριν Γυναίκα τραυματίστηκε από αυτοκίνητο στο Ηράκλειο, έξω από το κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Eurovision 2026: «Ανόητα και μάταια τα μποϊκοτάζ» δηλώνει η Αυστρία
5 ώρες πριν Eurovision 2026: «Ανόητα και μάταια τα μποϊκοτάζ» δηλώνει η Αυστρία
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved