EuroLeague: Σημαντικό deal για μετάδοση αγώνων σε Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή

Onsports Team

Σε εκατομμύρια σπίτια στις χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής θα προβάλλεται η διοργάνωση, μετά τη συμφωνία με την Dubai Media.

Την ανακοίνωση ενός σπουδαίου deal, έκανε η EuroLeague. Αφορά τη συμφωνία με την Dubai Media, για την τηλεοπτική μετάδοση αγώνων στις χώρες της Βορείου Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Η συνεργασία είναι για πέντε χρόνια.

Η επίσημη ανακοίνωση της EuroLeague:

«Η Dubai Media εξασφαλίζει ιστορική συμφωνία μετάδοσης της EuroLeague σε όλη τη MENA (Middle East & North Africa) περιοχή.

Η Euroleague Basketball και η Dubai Media, μέσω του βασικού της καναλιού Dubai Sports TV, ανακοίνωσαν μια ιστορική συμφωνία για τη μετάδοση της EuroLeague σε όλη τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική (MENA) για τις επόμενες πέντε σεζόν.

Η συμφωνία, που εξασφαλίστηκε μέσω του στρατηγικού συνεργάτη της Euroleague Basketball, IMG, θα φέρει τον ενθουσιασμό και την ένταση της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης σε περισσότερα από 100 εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλη την περιοχή, σε ελεύθερη μετάδοση.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το Dubai Sports TV θα μεταδίδει όλα τα παιχνίδια της Dubai Basketball καθώς και μια επιλεγμένη λίστα κορυφαίων αναμετρήσεων από όλη τη διοργάνωση κάθε εβδομάδα, προσφέροντας στο κοινό μοναδική πρόσβαση σε μια από τις πιο σπουδαίες μπασκετικές διοργανώσεις παγκοσμίως.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους αγώνες της Dubai Basketball, που θα κάνει το ντεμπούτο της τη φετινή σεζόν στο νέο φορμάτ των 20 ομάδων. Η EuroLeague περιλαμβάνει ομάδες-δυνάμεις όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα, η Μπάγερν Μονάχου, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και η πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε.

Μιλώντας για την ανακοίνωση, ο Μοχάμεντ Αλμούλα, CEO της Dubai Media, δήλωσε: “Αυτή η συνεργασία ενισχύει τη δέσμευση της Dubai Media να προσφέρει περιεχόμενο παγκόσμιας κλάσης στο κοινό σε όλη την περιοχή. Η μετάδοση της EuroLeague ευθυγραμμίζεται με το όραμά μας να τοποθετήσουμε το Ντουμπάι ως παγκόσμιο κόμβο κορυφαίου αθλητικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου. Με το ντεμπούτο της Dubai Basketball στην EuroLeague, η συμφωνία αυτή όχι μόνο ενισχύει την παρουσία της διοργάνωσης στην περιοχή αλλά και εμπνέει μια νέα γενιά φιλάθλων και αθλητών”.

Ο Παούλιους Μοτιεγιούνας, CEO της Euroleague Basketball, πρόσθεσε: “Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Dubai Media και το Dubai Sports Council για τη δέσμευσή τους να κάνουν την EuroLeague προσβάσιμη στο ευρύτερο δυνατό κοινό στην περιοχή της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.

Τα τελευταία χρόνια, δώσαμε προτεραιότητα στον στρατηγικό μας στόχο να επεκτείνουμε την EuroLeague σε νέες αγορές, δημιουργώντας ευκαιρίες για περισσότερους φιλάθλους να βιώσουν τη διοργάνωση. Μετά το εξαιρετικό Final Four της περασμένης σεζόν στο Άμπου Ντάμπι και το φετινό ντεμπούτο της Dubai Basketball, η συμφωνία αυτή αποτελεί ταυτόχρονα ορόσημο και σημαντικό βήμα στη στρατηγική μας για παγκόσμια ανάπτυξη, διασφαλίζοντας τα υψηλότερα στάνταρ μετάδοσης για τους φιλάθλους σε όλη την περιοχή”.

Η σεζόν 2025–26 της EuroLeague ξεκινά στις 30 Σεπτεμβρίου, με επτά παιχνίδια στην πρεμιέρα. Η Dubai Basketball θα γράψει ιστορία στην πρώτη της εμφάνιση στην EuroLeague, αντιμετωπίζοντας την Παρτίζαν».