Το ιδιαίτερο τελετουργικό καλωσορίσματος του Παναθηναϊκού στο Σίδνεϊ (vid)
Ηλίας Λαλιώτης Ηλίας Λαλιώτης 19 Σεπτεμβρίου 2025, 10:41
EUROLEAGUE

Εντυπωσιασμένα τα μέλη του Παναθηναϊκού και της Παρτιζάν από το ιδιαίτερο καλωσόρισμα των ανθρώπων στο Σίδνεϊ. 

Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης

Άκρως… ιδιαίτερη ήταν η υποδοχή που επεφύλαξαν οι Αυστραλοί στον Παναθηναϊκό και την Παρτιζάν οι άνθρωποι στο Σίδνεϊ οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά τους κορυφαίους παίκτες και προπονητές της EuroLeague.

Οι δύο ομάδες έφτασαν στην πόλη της Αυστραλίας γύρω στις 12 το μεσημέρι τοπική ώρα και υπήρξε μία τελετή υποδοχής, με τα μέλη των δύο ομάδων να παρακολουθούν εντυπωσιασμένα το ιδιαίτερο αυτό τελετουργικό.

Ουσιαστικά κύριο στοιχείο του τελετουργικού ήταν ο καπνός ο οποίος συμβολίζει την ευλογία, την υγεία και την καλή τύχη.



