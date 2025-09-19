Ομάδες

Σλούκας, Αταμάν, Ομπράντοβιτς: Πηγαδάκι από… χρυσάφι
Ηλίας Λαλιώτης Ηλίας Λαλιώτης 19 Σεπτεμβρίου 2025, 10:30
EUROLEAGUE

Κατά τη διάρκεια της κοινής φωτογράφισης Παναθηναϊκού και Παρτιζάν μπροστά από την Opera στο Σίδνεϊ, συγκεντρώθηκαν 16 κούπες της EuroLeague.

Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης

Ένα πολύ όμορφο σκηνικό στήθηκε στο περιθώριο της κοινής φωτογράφισης Παναθηναϊκού και Παρτιζάν μπροστά από την Opera του Σίδνεϊ.

Μετά το τέλος της ιστορικής φωτογράφισης, στήθηκε και ένα ιστορικό… πηγαδάκι.

Κώστας Σλούκας, Εργκίν Αταμάν και Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχαν την ευκαιρία να τα πουν και πάλι (μετά τη χθεσινή τους συνάντηση στην αναμέτρηση των δύο ομάδων στην Μελβούρνη) με τους τρεις άντρες να έχουν πολλά να πουν, «κουβαλώντας» παράλληλα 16 κούπες EuroLeaue.



