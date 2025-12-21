ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Η παράδοση που «χτίζεται» και η χρονιά των «διπλών»

Onsports Team

Στα δέκα τελευταία παιχνίδια που έχουν γίνει με γηπεδούχο τον ΠΑΟΚ, υπάρχουν έξι νίκες για τον Δικέφαλο, δύο ισοπαλίες και δύο νίκες του Παναθηναϊκού. Οι Πράσινοι τη σεζόν 2022-23 κατάφεραν να επικρατήσουν τόσο στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος όσο και στα Playoffs, με το ίδιο σκορ (2-1), και αυτές είναι οι τελευταίες νίκες τους στη Θεσσαλονίκη επί του ΠΑΟΚ.

Το 2-1 είναι το πιο συχνό σκορ της τελευταίας πενταετίας, αφού έξι από τα δέκα παιχνίδια έχουν ολοκληρωθεί με αυτό. Πρόκειται για τέσσερις νίκες του ΠΑΟΚ και δύο του Παναθηναϊκού, ενώ ακολουθεί το 0-0, που έχει εμφανιστεί δύο φορές.

Για 39 διαδοχικά μεταξύ τους ματς, ανεξάρτητα από έδρα, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός είχαν δημιουργήσει ένα σερί αγώνων στους οποίους σημειώθηκε γκολ, έστω από τη μία ομάδα. Από τις 19 Οκτωβρίου 2008 και το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0 μέχρι και τη λευκή ισοπαλία στις 13 Ιουνίου 2020 στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ.

Από τις 8 Φεβρουαρίου 1970, όταν ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 1-0 στην Τούμπα, μέχρι και τις 9 Μαρτίου 1980, όταν έφυγε και πάλι νικητής με 2-0, μεσολάβησαν εννέα αναμετρήσεις, στις οποίες ο ΠΑΟΚ διατήρησε το εντός έδρας αήττητό του απέναντι στον Παναθηναϊκό.

ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

79 ΑΓΩΝΕΣ

40 ΝΙΚΕΣ ΠΑΟΚ

17 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

22 ΝΙΚΕΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΓΚΟΛ: 114-75