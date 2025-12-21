Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Η παράδοση που «χτίζεται» και η χρονιά των «διπλών»
Onsports Team 21 Δεκεμβρίου 2025, 11:11
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Η παράδοση που «χτίζεται» και η χρονιά των «διπλών»

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Η συνολική παράδοση των ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και τα αποτελέσματα της τελευταίας 5ετίας.

Στα δέκα τελευταία παιχνίδια που έχουν γίνει με γηπεδούχο τον ΠΑΟΚ, υπάρχουν έξι νίκες για τον Δικέφαλο, δύο ισοπαλίες και δύο νίκες του Παναθηναϊκού. Οι Πράσινοι τη σεζόν 2022-23 κατάφεραν να επικρατήσουν τόσο στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος όσο και στα Playoffs, με το ίδιο σκορ (2-1), και αυτές είναι οι τελευταίες νίκες τους στη Θεσσαλονίκη επί του ΠΑΟΚ.

Το 2-1 είναι το πιο συχνό σκορ της τελευταίας πενταετίας, αφού έξι από τα δέκα παιχνίδια έχουν ολοκληρωθεί με αυτό. Πρόκειται για τέσσερις νίκες του ΠΑΟΚ και δύο του Παναθηναϊκού, ενώ ακολουθεί το 0-0, που έχει εμφανιστεί δύο φορές.

paok pao proistoria

Για 39 διαδοχικά μεταξύ τους ματς, ανεξάρτητα από έδρα, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός είχαν δημιουργήσει ένα σερί αγώνων στους οποίους σημειώθηκε γκολ, έστω από τη μία ομάδα. Από τις 19 Οκτωβρίου 2008 και το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0 μέχρι και τη λευκή ισοπαλία στις 13 Ιουνίου 2020 στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ.

Από τις 8 Φεβρουαρίου 1970, όταν ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 1-0 στην Τούμπα, μέχρι και τις 9 Μαρτίου 1980, όταν έφυγε και πάλι νικητής με 2-0, μεσολάβησαν εννέα αναμετρήσεις, στις οποίες ο ΠΑΟΚ διατήρησε το εντός έδρας αήττητό του απέναντι στον Παναθηναϊκό.

ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

79 ΑΓΩΝΕΣ

40 ΝΙΚΕΣ ΠΑΟΚ

17 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

22 ΝΙΚΕΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΓΚΟΛ: 114-75


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
SUPER LEAGUE

Super League: Ντέρμπι επιβίωσης ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | Ευκαιρία για ΑΕΚ

Super League: Ντέρμπι επιβίωσης ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | Ευκαιρία για ΑΕΚ
SUPER LEAGUE

Super League: Η βαθμολογία μετά τη δεύτερη σερί γκέλα του Ολυμπιακού και πριν το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

Super League: Η βαθμολογία μετά τη δεύτερη σερί γκέλα του Ολυμπιακού και πριν το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός: Μεγάλη ζημιά με Χατζηλεοντή - Τα κρίσιμα παιχνίδια που χάνει
6 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Μεγάλη ζημιά με Χατζηλεοντή - Τα κρίσιμα παιχνίδια που χάνει
BASKET LEAGUE
Ολυμπιακός - Κολοσσός: Ντεμπούτο για Μόρις - Εκτός οι Βεζένκοφ, Ουόκαπ, Φουρνιέ
37 λεπτά πριν Ολυμπιακός - Κολοσσός: Ντεμπούτο για Μόρις - Εκτός οι Βεζένκοφ, Ουόκαπ, Φουρνιέ
EUROLEAGUE
Τρέλα χωρίς όρια για τον Παναθηναϊκό: Εξαντλήθηκαν 2 μήνες πριν τα εισιτήρια για τη Φενέρμπαχτσε!
49 λεπτά πριν Τρέλα χωρίς όρια για τον Παναθηναϊκό: Εξαντλήθηκαν 2 μήνες πριν τα εισιτήρια για τη Φενέρμπαχτσε!
SUPER LEAGUE
Καραπαπάς: «Νέοι κανονισμοί; Υπομονή, αρχίζει η ταινία...» - Παράπονα Ολυμπιακού για τη διαιτησία
1 ώρα πριν Καραπαπάς: «Νέοι κανονισμοί; Υπομονή, αρχίζει η ταινία...» - Παράπονα Ολυμπιακού για τη διαιτησία
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved