GBL: Πού θα δείτε Ολυμπιακός - Κολοσσός και Καρδίτσα - Μαρούσι
Onsports Team 21 Δεκεμβρίου 2025, 10:10
BASKET LEAGUE / Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό στο ΣΕΦ και η Καρδίτσα φιλοξενεί το Μαρούσι, στα ματς που ολοκληρώνουντην 11η αγωνιστική της GBL - Πού θα δείτε τα παιχνίδια.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Κολοσσό στο ΣΕΦ (13:00, EΡΤ 2 ΣΠΟΡ) για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL, σε ένα παιχνίδι όπου αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του η τελευταία μεταγραφή των «ερυθρόλευκων», ο Μόντε Μόρις.

Οι Πειραιώτες είναι αήττητοι στη διοργάνωση και προέρχονται από νίκη επί της Βιλερμπάν, ενώ η ομάδα του Κολοσσού στην προηγούμενη αγωνιστική είχε ρεπό και βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Λίγο αργότερα, η Καρδίτσα υποδέχεται το Μαρούσι (16:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) σε μια πολύ σημαντική αναμέτρηση στη μάχη της παραμονής.

Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στο 3-6, ενώ το Μαρούσι έχει μία ήττα περισσότερη και ρεκόρ 2-7 έπειτα από εννέα αγώνες.

Το πρόγραμμα της ημέρας

Ολυμπιακός – Κολοσσός (13:00, EΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
Καρδίτσα – Μαρούσι (16:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)



