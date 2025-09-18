Γιούρτσεβεν: «Λατρεύω τους οπαδούς εδώ, έδειξαν μεγάλη αγάπη»

Οnsports Τeam

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν ήταν ο κορυφαίος του αγώνα κόντρα στην Παρτιζάν και μετά το τέλος της αναμέτρησης στάθηκε στην παρουσία των οπαδών του Παναθηναϊκού στη Μελβούρνη.

Αναλυτικά:

Για τον αγώνα: «Λατρεύω τους οπαδούς εδώ, έδειξαν μεγάλη αγάπη. Δεν ξέρω αν μας υποστήριζαν όλοι, αλλά έτσι το ένιωσα. Κάθε φορά που σκοράραμε άκουγα επιφωνήματα από την εξέδρα και ήταν γεμάτα. Δεν ήξερα ότι υπήρχε τόση αγάπη εδώ για εμάς. Ξέρω ότι οι οπαδοί μας ταξιδεύουν μαζί μας. Είναι υπέροχο να βλέπεις και να νιώθεις αυτή την υποστήριξη ξανά. Άξιζε. Ο κόουτς ήταν ταπεινός όταν είπε ότι είμαστε λίγο κουρασμένοι. Είχαμε πέντε πτήσεις τις τελευταίες 24 ώρες, η μία ήταν 16 ώρες, οι δύο ήταν 3+ ώρες. Το νικάς μετά από αυτό είναι καταπληκτικό συναίσθημα. Τρομερή οργάνωση εδώ, με τους διαιτητές, όλα ήταν όπως έπρεπε. Πιστεύω θα είναι έτσι από εδώ και πέρα».

Για το πόσο δύσκολο ήταν να αγωνιστεί μετά το ταξίδι: «Ήταν δύσκολο, αλλά είναι μπάσκετ. Όταν ξύπνησα είπα "θα πάω να παίξω μπάσκετ", οπότε δεν είναι κακό. Δεν είχα κακή ενέργεια. Το βράδυ της Κυριακής παίξαμε τον τελικό, την Δευτέρα γυρίσαμε, την Τρίτη είχαμε πέντε πτήσεις, με την αλλαγή ώρας είναι 40 ώρες που είμαστε στον δρόμο. Είναι πολλές, αλλά η νίκη, οι οπαδοί, το να είμαι ξανά με τους συμπαίκτες μου στον Παναθηναϊκό τις έκαναν να αξίζουν».

Για την εμφάνισή του: «Θέλω να είμαι κυριαρχικός σε όλους τους τομείς. Θέλω να αφήσω το παιχνίδι μου να μιλήσει από μόνο του».