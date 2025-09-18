Αταμάν: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που τιμούμε τον Παύλο Γιαννακόπουλο στην Αυστραλία»
Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, μετά το τέλος του αγώνα με την Παρτιζάν στάθηκε στα της ομάδας του αλλά περισσότερο στον Παύλο Γιαννακόπουλο.
Η αγωνιστική παρουσία του Παναθηναϊκού περνάει σε δεύτερη μοίρα, μιας και το σημαντικότερο αυτές τις ημέρες, είναι η περιοδεία του Παναθηναϊκού στην Αυστραλία στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου.
Και σε αυτό στάθηκε ο Εργκίν Αταμάν:
Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:
«Πρώτα από όλα, είμαστε πολύ χαρούμενοι που παίζουμε στο "Παύλος Γιαννακόπουλος" για πρώτη φορά στην ιστορία στην Αυστραλία. Είναι μια διαφορετική εμπειρία για εμάς, αλλά και κάτι διαφορετικό για το μέλλον του κλαμπ και του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Είδα τρομερή ατμόσφαιρα σε ένα φιλικό παιχνίδι. Ήταν sold out. Και οι δύο ομάδες αγωνίστηκαν κανονικά, αν και δεν είναι έτοιμες. Ήταν σοβαρές και οι δύο ομάδες. Παίξαμε καλό μπάσκετ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο και πήραμε τη νίκη».
Για το αν θα έχει δώσει... τύχη η Αυστραλία στον Παναθηναϊκό Aktor, σε περίπτωση κατάκτησης της Euroleague: «Θα δούμε, ναι. Ίσως του χρόνου ταξιδέψουμε κάπου αλλού. Είναι ωραίο να παίζουμε εδώ στην προετοιμασία, αλλά ίσως παίξουμε και στο μέλλον. Η Euroleague είναι εδώ, είδα τους διαιτητές εδώ. Ίσως η Euroleague σχεδιάζει κάτι για το μέλλον, για να κάνει πιο παγκόσμιο το μπάσκετ. Το ΝΒΑ προσπαθεί να πάρει τις ευρωπαϊκές ομάδες, μπορεί η Euroleague να πάρει τις ομάδες από την Αυστραλία και να έρθουν και ομάδες από το ΝΒΑ εδώ. Είναι πιο ενθουσιώδης η Euroleague, η regular season στην Ευρώπη είναι πιο εντυπωσιακή σε σχέση με το ΝΒΑ».
Για το δύσκολο πρόγραμμα όσων συμμετείχαν στο EuroBasket και το ταξίδι στην Αυστραλία: «Ήταν σημαντικό για εμένα να είμαι εδώ, σε αυτό το event, από σεβασμό στον Παναθηναϊκό, στην οικογένεια Γιαννακόπουλου και σε όλο το μπάσκετ στην Αυστραλία».