Ναν: «Πρέπει να βελτιωθούμε και να απολαμβάνουμε κάθε ματς»

Ξεκάθαρος ήταν ο Κέντρικ Ναν για το τι πρέπει να κάνει η ομάδα του εν όψει της εκκίνησης της νέας σεζόν.

Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης

Ο Κέντρικ Ναν στον πρώτο επίσημο φιλικό αγώνα της ομάδας ήταν εξαιρετικός, ήταν πρώτος σκόρερ και έδειξε ότι έχει μπει στη σεζόν... αποφασισμένος.

Ο Αμερικανός του "τριφυλλιού" αμέσως μετά το τέλος του αγώνα με την Παρτιζάν, τόνισε:

«Ζεσταινόμαστε σιγά - σιγά. Ήταν το πρώτο ματς που παίξαμε με όλη την ομάδα. Γνωριζόμαστε μεταξύ μας βέβαια. Είμαι καλά, νιώθω καλά φέτος και έκανα αυτό το κάρφωμα στο ματς.

Όπως έχω πει, πρέπει να απολαμβάνουμε κάθε ματς. Θέλουμε να βελτιώσουμε τη χημεία μας στο παιχνίδι και μετά να επιστρέψουμε υγιείς στην Ευρώπη».