Παναθηναϊκός – Παρτιζάν: Οι 11 του Αταμάν και ο Μοχάβι Κινγκ

Η αντίστροφη μέτρηση για τον πρώτο αγώνα του «τριφυλλιού» στην Αυστραλία φτάνει στο τέλος της με τον Τούρκο τεχνικό να έχει στη διάθεσή του 11 παίκτες και τον Μοχάβι Κινγκ σε ρόλο συμπληρωματικού.

Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης

Η μεγάλη στιγμή για τους Έλληνες ομογενείς στην Αυστραλία έφτασε. Σε λίγη ώρα ο Παναθηναϊκός θα δώσει την πρώτη του αναμέτρηση, επί αυστραλιανού εδάφους, κόντρα στην Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τους Έλληνες της Μελβούρνης, αλλά και άλλους που έχουν ταξιδέψει στην πόλη της Αυστραλίας να αδημονούν για να δουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα.

Ο Εργκίν Αταμάν έφτασε στην Μελβούρνη τις πρώτες πρωινές ώρες, μαζί με τους διεθνείς παίκτες που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στο πρόσφατο EuroBasket και θα έχει στη διάθεσή του εντεκάδα και όχι… δωδεκάδα.

Για να μπορέσει ο Τούρκος τεχνικός να συμπληρώσει τους 12 θα έχει στη διάθεσή του και τον Μοχάβι Κινγκ σε ρόλο συμπληρωματικού.

Πρόκειται για έναν 23χρονο γκαρντ (2002, 1.96μ) με καταγωγή από τη Νέα Ζηλανδία. Ο Κινγκ συμμετείχε στο NBA Draft το 2023 και επιλέχθηκε στη θέση Νο47 από τους Λος Άντζελες Λέικερς, ωστόσο, δεν έχει αγωνιστεί ακόμα στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Έτσι η δωδεκάδα του «τριφυλλιού» θα αποτελείται από τους: Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Κώστα Σλούκα, Νίκο Ρογκαβόπουλο, Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, Τζέριαν Γκραντ, Γιάννης Κουζέλογλου, Κέντρικ Ναν, Βασίλη Τολιόπουλο, Χουάντσο Ερανγκόμεθ, Ντίνος Μήτογλου, Ομέρ Γιούρτσεβεν και Μοχάβι Κινγκ.