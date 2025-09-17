Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μπράουν για Παναθηναϊκό: «Παρέμεινα ψύχραιμος, χωρίς να θυμώσω»
Οnsports Τeam 17 Σεπτεμβρίου 2025, 13:17
EUROLEAGUE

Μπράουν για Παναθηναϊκό: «Παρέμεινα ψύχραιμος, χωρίς να θυμώσω»

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, σε συνέντευξή του, μίλησε για το πβως διαχιειρίστηκε την κακή του σεζόν με το τριφύλλι στο στήθος. 

Ο Λορένζο Μπράουν στην πρώτη του και μοναδική σεζόν με τον Παναθηναϊκό δεν κατάφερε να αποδώσει τα αναμενόμενα, μένοντας μακριά από τα συνήθη στάνταρ του. 

Ο πολύπειρος άσος μίλησε στην La Gazzetta dello Sport, με τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού να αναφέρεται στην περασμένη σεζόν και στο πώς διαχειρίστηκε την όλη κατάσταση, ενώ έκανε ειδική αναφορά στους συμπαίκτες του.

«Παρέμεινα ψύχραιμος, χωρίς να θυμώσω ή να υψώσω τη φωνή. Οι συμπαίκτες μου έπαιξαν μεγάλο ρόλο σε αυτό. Όταν έχεις καλούς ανθρώπους στα αποδυτήρια, σχεδόν σε αναγκάζουν να διατηρείς δυνατή νοοτροπία», ανέφερε συγκεκριμένα 
 


Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Ολυμπιακός: Νέος τραυματισμός για Έβανς και 20 ημέρες εκτός δράσης
26 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Νέος τραυματισμός για Έβανς και 20 ημέρες εκτός δράσης
BASKET LEAGUE
ΑΕΚ: Φιλικό αλά... EuroLeague κόντρα στη Φενέρμπαχτσε
33 λεπτά πριν ΑΕΚ: Φιλικό αλά... EuroLeague κόντρα στη Φενέρμπαχτσε
EUROLEAGUE
Μπράουν για Παναθηναϊκό: «Παρέμεινα ψύχραιμος, χωρίς να θυμώσω»
1 ώρα πριν Μπράουν για Παναθηναϊκό: «Παρέμεινα ψύχραιμος, χωρίς να θυμώσω»
BET
Ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Πάφο με αμέτρητες αγορές και Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα
1 ώρα πριν Ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Πάφο με αμέτρητες αγορές και Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Πρέπει να καθαρίζονται κάθε εβδομάδα, αλλά κανείς δεν το κάνει (από τα πιο βρώμικα σημεία κουζίνας)