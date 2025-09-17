Μπράουν για Παναθηναϊκό: «Παρέμεινα ψύχραιμος, χωρίς να θυμώσω»

Οnsports Τeam

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, σε συνέντευξή του, μίλησε για το πβως διαχιειρίστηκε την κακή του σεζόν με το τριφύλλι στο στήθος.

Ο Λορένζο Μπράουν στην πρώτη του και μοναδική σεζόν με τον Παναθηναϊκό δεν κατάφερε να αποδώσει τα αναμενόμενα, μένοντας μακριά από τα συνήθη στάνταρ του.

Ο πολύπειρος άσος μίλησε στην La Gazzetta dello Sport, με τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού να αναφέρεται στην περασμένη σεζόν και στο πώς διαχειρίστηκε την όλη κατάσταση, ενώ έκανε ειδική αναφορά στους συμπαίκτες του.

«Παρέμεινα ψύχραιμος, χωρίς να θυμώσω ή να υψώσω τη φωνή. Οι συμπαίκτες μου έπαιξαν μεγάλο ρόλο σε αυτό. Όταν έχεις καλούς ανθρώπους στα αποδυτήρια, σχεδόν σε αναγκάζουν να διατηρείς δυνατή νοοτροπία», ανέφερε συγκεκριμένα