Παναθηναϊκός: Με Μπακασέτα, αλλά και 14 απουσίες η προετοιμασία για τον Πανσερραϊκό
Onsports Team 18 Νοεμβρίου 2025, 19:40
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Με Μπακασέτα, αλλά και 14 απουσίες η προετοιμασία για τον Πανσερραϊκό

Ο Τάσος Μπακασέτας επέστρεψε στο Κορωπί μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του με την Εθνική Ελλάδας.

Την προετοιμασία τους για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό (23/11, 17:00) συνέχισαν την Τρίτη (18/11) οι παίκτες του Παναθηναϊκού.

Ο Τάσος Μπακασέτας είναι ο πρώτος διεθνής που επέστρεψε στο Κορωπί, αφού αντίκρισε κόκκινη κάρτα στο ματς της Εθνικής Ελλάδας με την Σκωτία και δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στο αποψινό (21:45) παιχνίδι με την Λευκορωσία.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με κυκλοφορία της μπάλας και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο ενώ ολοκληρώθηκε με ασκήσεις φυσικής κατάστασης. Εκτός έμειναν οι Ντέσερς, Κώτσιρας, Καλάμπρια και Σάντσες, που έκαναν ατομικό, αλλά και ο Κυριακόπουλος, που έκανε θεραπεία.

Απόντες ήταν οι διεθνείς Σιώπης, Τσέριν, Ίνγκασον, Λαφόν, Πελίστρι, Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι, Μπρέγκου, Φικάι.



