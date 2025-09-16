Day 2 στην Αυστραλία: Το μεγαλείο του δεν έχει τελειωμό

Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης

Ο Ηλίας Λαλιώτης γράφει από την Μελβούρνη για την πρώτη ημέρα παραμονής του Παναθηναϊκού στην Αυστραλία, ενόψει του ιστορικού 7ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Η δεύτερη μέρα παραμονής του Παναθηναϊκού στην Αυστραλία ολοκληρώθηκε, αλλά η τρέλα των Ελλήνων που ζουν στη Μελβούρνη δεν σταματά στιγμή.

Μαζί αναδεικνύεται και το μεγαλείο του συλλόγου με κάθε πιθανό κι απίθανο τρόπο. Το δημιούργημα του Παύλου Γιαννακόπουλου, που γιγαντώθηκε στα χέρια του, συνεχίζει να μεγαλώνει και να προοδεύει κάθε μέρα που περνάει. Και να πιάνει κορυφές που έμοιαζαν αδύνατον να κατακτηθούν.

Η αγάπη που δείχνουν οι ομογενείς της Αυστραλίας το τελευταίο διήμερο είναι πέρα για πέρα συγκινητική. Η δίψα για να συνδεθούν με την πατρίδα τους, μέσω του Παναθηναϊκού, ξεπερνά κάθε φαντασία. Όλοι ήξεραν πόσο μεγάλο είναι το legacy αυτής της ομάδας, αλλά κάτι τέτοιες στιγμές αντιλαμβάνεσαι πως έχει πλέον εκτοξευτεί σε δυσθεώρητα για τους υπόλοιπους ύψη.

Μικρά παιδιά με εμφάνιση του Σλούκα, πατέρας και γιος με τατουάζ το έμβλημα και τα επτά αστέρια, εκατοντάδες άνθρωποι να φορούν τις φανέλες με το τελευταίο ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Στο δείπνο καλωσορίσματος από την NBL κατάλαβες και κάτι ακόμα όμως! Πως δεν είναι μόνοι οι Έλληνες της Αυστραλίας στο... πόδι για τον Παναθηναϊκό. Αλλά και ολόκληρη η μπασκετική κοινότητα της χώρας. Το μέγεθος του Τριφυλλιου είναι πολύ μεγάλο για αυτούς. Τα λόγια των ανθρώπων της ομοσπονδίας ενδεικτικά του σεβασμού και της εκτίμησης που έχουν για τον ελληνικό σύλλογο.

Και μέσα σε όλα αυτά, ήρθε και ένας αστέρας του NBA να επιβεβαιώσει πως το μεγαλείο του Παναθηναϊκού δεν έχει τελειωμό! Ο Τζος Γκίντι δέχθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη να προπονηθεί με τη φανέλα του Επτάστερου, θεωρώντας πως είναι τιμή του κάτι τέτοιο. Δεν είναι ο πρώτος που αναγνωρίζει το μέγεθος αυτής της ομάδας και σίγουρα δεν θα είναι ο τελευταίος!



Πλέον, άπαντες βρίσκονται εν αναμονή της άφιξης και του μεγαλύτερου μέρους του ρόστερ. Ο Εργκίν Αταμάν με τους 8 διεθνείς παίκτες (Σλούκα, Χουάντσο, Οσμάν, Μήτογλου, Καλαϊτζάκη, Τολιόπουλο, Σαμοντούροβ και Γιούρτσεβεν) και τον Ρισόν Χολμς που ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε, μπαίνουν το βράδυ της Τρίτης (16/9) στο αεροπλάνο για να ενσωματωθούν στην υπόλοιπη αποστολή τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/9). Ημέρα που είναι προγραμματισμένος και ο αγώνας με την Παρτιζάν.