Η NBL έριξε τα… τείχη για τον Παναθηναϊκό (pics, vid)
Ηλίας Λαλιώτης Ηλίας Λαλιώτης 16 Σεπτεμβρίου 2025, 13:53
EUROLEAGUE

Λίγο μετά το τέλος της πρώτης προπόνησης της ομάδας οι ιθύνοντες της National Basketball League της Αυστραλίας παρέθεσαν δείπνο στην «πράσινη» αποστολή καλωσορίζοντας με τον τρόπο τους τους 7 φορές πρωταθλητές Ευρώπης.

Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης

Η σημερινή ημέρα είναι η πρώτη… κανονική ημέρα για την ομάδα του Παναθηναϊκού από τη στιγμή που έφτασε στην Αυστραλία.

Οι «πράσινοι» έχουν αφήσει πίσω τους το πολύ δύσκολο ταξίδι και μάλιστα σήμερα πραγματοποίησαν και την πρώτη τους προπόνηση στην Μελβούρνη με την βοήθεια αρκετών συμπληρωματικών παικτών, αλλά και του «Ταύρου» Τζος Γκίντι.

Λίγο μετά το τέλος της προπόνησης της ομάδας, οι «πράσινοι» ήταν καλεσμένοι των υπευθύνων της Λίγκας της Αυστραλίας. Η National Basketball League παρέθεσε δείπνο στην αποστολή του «τριφυλλιού» για να υποδεχθεί με τον πλέον επίσημο τρόπο τους 7 φορές πρωταθλητές Ευρώπης και να τους δείξει στην πράξη την ευγνωμοσύνη τους για τη συνεργασία των δύο πλευρών αλλά και την απόφαση του Παναθηναϊκού να πραγματοποιήσει το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία.  

b7ec0558 815b 49b4 9a43 512cde314ae0

Είναι χαρακτηριστικό πως ο διευθυντής της NBL Νικολα Μιλιβογιεβιτς ευχαρίστησε τον Παναθηναϊκό για την παρουσία του, λέγοντας πως είναι μεγάλη τιμή να φιλοξενούν στην Αυστραλία το ιστορικό τουρνουά.

Παρθενόπουλος: «Τα λόγια του Παύλου Γιαννακόπουλου και η συμβολή της κας Δέσποινας»

24002

Από τη μεριά του ο Πρόεδρος του Παναθηναϊκού AKTOR, Βασίλης Παρθενόπουλος ευχαρίστησε την NBL, την Παρτιζάν και παρέθεσε κάποια από τα χαρακτηριστικά λόγια του Παύλου Γιαννακόπουλου, λέγοντας πως «Ο Παναθηναϊκός είναι η ζωή μου. Θα είμαι ευτυχής αν βλέπω τον Παναθηναϊκό να ανεβαίνει κάθε φορά ένα σκαλί ακόμα παραπάνω». Παράλληλα ο κ. Παρθενόπουλος εξήρε τη συμβολή της κας. Δέσποινας Γιαννακοπούλου και την παρουσία της που αποτελεί έμπνευση σε κάθε ταξίδι που κάνει για τον Παναθηναϊκό όταν αγωνίζεται στο εξωτερικό.



