Μπέτις: Νέο πρόβλημα για Ίσκο, θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση
Onsports Team 29 Δεκεμβρίου 2025, 02:25
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η ατυχία «χτύπησε» εκ νέου τον Ισκο, με τον 33χρονο μεσοεπιθετικό να έχει αγωνισθεί σε μόνο έναν αγώνα της La Liga.

Ο Ίσκο θα πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, όπως αποκάλυψε η «Mundo Deportivo». Έχοντας ήδη μείνει εκτός δράσης τον τελευταίο 1,5 χρόνο λόγω δύο τραυματισμών στην περόνη, ο έμπειρος άσος θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου έναν μήνα.

Αναμφίβολα πρόκειται για μία αρνητική εξέλιξη, δεδομένου ότι ο Ισκο ονειρεύεται να επιστρέψει στην εθνική ομάδα της Ισπανίας, ειδικά σε μια χρονιά Παγκοσμίου Κυπέλλου.



