Παναθηναϊκός AKTOR: Ενθουσιασμένος ο Γκίντι - «Μου είπαν τα καλύτερα Ναν και Γκραντ»

Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης

Τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR φόρεσε ο Τζος Γκίντι, παίρνοντας μέρος στην πρώτη προπόνηση των «πράσινων» στην Αυστραλία και στις δηλώσεις του εμφανίστηκε ενθουσιασμένος.

Ο Αυστραλός NBAer των Σικάγο Μπουλς έδωσε το «παρών» στην προπόνηση του Παναθηναϊκού AKTOR στην Μελβούρνη, με την παρουσία του να αποτελεί έκπληξη ακόμα και για τους παίκτες της αθηναϊκής ομάδας, όταν τον είδαν με την εμφάνιση του συλλόγου.

Μετά το τέλος του προγράμματος, ο Τζος Γκίντι μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου για την παρουσία του στην προπόνηση, αλλά και όσα είπε με τους Κέντρικ Ναν και Τζέριαν Γκράντ, όπως και το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στην Euroleague.

Συγκεκριμένα, ο Αυστραλός άσος μίλησε για:

Το πώς προπονήθηκε με τον Παναθηναϊκό: «Σε αυτό το γήπεδο προπονούμαι καθημερινά και ήταν μια καλή ευκαιρία να κάνω μια καλή προπόνηση, με μια πολύ πολύ καλή ομάδα, μια αξιοσέβαστη ομάδα».

Το τι είπε με Ναν και Γκραντ: «Τους το είπα, μου μίλησαν και οι δύο με τα καλύτερα λόγια για τον Παναθηναϊκό, την πόλη και την Ελλάδα. Ήταν πολύ ωραίο που έπαιξα μαζί τους σήμερα».

Το αν θα έπαιζε στην Euroleague: «Δεν ξέρω, μια μέρα ίσως, ποτέ μην λες ποτέ. Μίλησα με τους Ναν και Γκραντ, αγαπούν την Ελλάδα, μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον Παναθηναϊκό, ίσως μια μέρα να παίξω στην Ευρώπη».