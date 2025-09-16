Ομάδες

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έπιασε δουλειά και ο Γκίντι φόρεσε τα πράσινα
Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης 16 Σεπτεμβρίου 2025, 07:47
EUROLEAGUE

Πρώτη προπόνηση για τους “πράσινους” στην Αυστραλία, με τον Χρήστο Σερέλη να βλέπει τον Τζος Γκίντι των Σικάγο Μπουλς να φοράει τη φανέλα με το τριφύλλι και να προπονείται με τους υπόλοιπους παίκτες. 

Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης

Έγινε και αυτό! Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τις προπονήσεις του στην Αυστραλία και ο Χρήστος Σερέλης πέραν των παικτών που έχει στη διάθεση του, είδε και τον Τζος Γκίντι να φοράει τη φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος και να παίρνει μέρος στην προπόνηση παρέα με τον Κέντρικ Ναν, τον Τζέριαν Γκραντ, τον Νίκο Ρογκαβόπουλο και τον Γιάννη Κουζέλογλου. 

546501516 1492668718734639 828861576899436654 n

Ο Αυστραλός παίκτης των Σικάγο Μπουλς βρίσκεται στη χώρα του και βοηθάει στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού (μιας και οι “πράσινοι” αντιμετωπίζουν πολλές απουσίες) με τις εικόνες αυτές πάντως να μένουν στην ιστορία. 

547887829 808060431794351 8914643088007246475 n

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού κατά τη διάρκεια της προπόνησης είχαν την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν παίκτες από την Αυστραλία, ενώ στη συνέχεια προπονήθηκαν στα σουτ, με την προπόνηση να κρατάει συνολικά περίπου μιάμιση ώρα. 

548452233 2276187139483864 1155582640078086160 n

Εκτός του Τζος Γκίντι με τον Παναθηναϊκό προπονήθηκαν και οι Τζάκσον ΜακΚόι, ο Ελληνοαυστραλός Έρικ Καφρίτσας, ο Μοτζάβ Ρινγκ, ο Ντίλον Στιθ και ο Ζακ Τρίπλετ. 

nynn



