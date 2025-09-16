Ο Παναθηναϊκός AKTOR έπιασε δουλειά και ο Γκίντι φόρεσε τα πράσινα

Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης

Πρώτη προπόνηση για τους “πράσινους” στην Αυστραλία, με τον Χρήστο Σερέλη να βλέπει τον Τζος Γκίντι των Σικάγο Μπουλς να φοράει τη φανέλα με το τριφύλλι και να προπονείται με τους υπόλοιπους παίκτες.

Έγινε και αυτό! Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τις προπονήσεις του στην Αυστραλία και ο Χρήστος Σερέλης πέραν των παικτών που έχει στη διάθεση του, είδε και τον Τζος Γκίντι να φοράει τη φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος και να παίρνει μέρος στην προπόνηση παρέα με τον Κέντρικ Ναν, τον Τζέριαν Γκραντ, τον Νίκο Ρογκαβόπουλο και τον Γιάννη Κουζέλογλου.

Ο Αυστραλός παίκτης των Σικάγο Μπουλς βρίσκεται στη χώρα του και βοηθάει στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού (μιας και οι “πράσινοι” αντιμετωπίζουν πολλές απουσίες) με τις εικόνες αυτές πάντως να μένουν στην ιστορία.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού κατά τη διάρκεια της προπόνησης είχαν την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν παίκτες από την Αυστραλία, ενώ στη συνέχεια προπονήθηκαν στα σουτ, με την προπόνηση να κρατάει συνολικά περίπου μιάμιση ώρα.

Εκτός του Τζος Γκίντι με τον Παναθηναϊκό προπονήθηκαν και οι Τζάκσον ΜακΚόι, ο Ελληνοαυστραλός Έρικ Καφρίτσας, ο Μοτζάβ Ρινγκ, ο Ντίλον Στιθ και ο Ζακ Τρίπλετ.