Κουζέλογλου στο Onsports: «Ξεκινήσαμε το μπάσκετ λόγω του Παύλου Γιαννακόπουλου»

Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης

Ο Γιάννης Κουζέλογλου μιλάει στο Onsports για το πρώτο καλωσόρισμα που δέχθηκε ο Παναθηναϊκός από τους Έλληνες ομογενείς στην Αυστραλία, αλλά και τη συμβολή του Παύλου Γιαννακόπουλου στο να ασχοληθεί με το μπάσκετ μια ολόκληρη γενιά παικτών.

Αξέχαστες στιγμές στη Μελβούρνη για τη μεγάλη οικογένεια του Παναθηναϊκού!

Από χαμόγελα και αυτόγραφα, μέχρι φωτογραφίες και συνθήματα, οι φίλοι του Τριφυλλιού στην Αυστραλία δημιούργησαν μια μοναδική ατμόσφαιρα στο πρώτο καλωσόρισμα στην ομάδα, ενόψει του ιστορικού 7ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ο Γιάννης Κουζέλογλου, που μαζί με τους Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ και Νίκο Ρογκαβόπουλο βρίσκονται στη Μελβούρνη, μίλησε στην κάμερα του Onsports για αυτή την εμπειρία, αλλά και για τη συμβολή που είχε ο Παύλος Γιαννακόπουλος στην καριέρα πολλών παικτών, όπως και τη δικιά του.

Δείτε τις δηλώσεις του παίκτη του Παναθηναϊκού AKTOR: