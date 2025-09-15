Παναθηναϊκός AKTOR: Νέα προσφορά με 15% φθηνότερα εισιτήρια στη EuroLeague

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ειδική προσφορά για τους αγώνες της EuroLeague στο ΟΑΚΑ, με μειωμένη τιμή στα εισιτήρια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

"Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR σάς παρουσιάζει τη νέα της πρωτοβουλία, το Monthly Special, που προσφέρει στους φιλάθλους την ευκαιρία να εξασφαλίζουν την παρουσία τους σε όποιον εντός έδρας αγώνα της EuroLeague επιθυμούν, επωφελούμενοι έκπτωσης.

Από σήμερα, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, και κάθε 15 του μήνα, έχετε τη δυνατότητα να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας για τους αγώνες στο Telekom Center Athens με 15% έκπτωση, εφαρμόζοντας τον κωδικό «15FOR15» στο αντίστοιχο πεδίο κατά την αγορά.

Η προσφορά ισχύει για όλους τους διαθέσιμους εντός έδρας αγώνες της EuroLeague και θα ενεργοποιείται αποκλειστικά κάθε 15 του μήνα.

Το Monthly Special ήρθε για να σας φέρει ακόμα πιο κοντά στην αγαπημένη σας ομάδα. Βρείτε τη θέση σας στο «σπίτι» μας και ζήστε από κοντά όλη τη δράση.

Κατά την αγορά του εισιτηρίου σας λάβετε υπόψιν σας τα εξής:

Προϋπόθεση για την αγορά κάθε μεμονωμένου εισιτηρίου, αποτελεί η απόκτηση της ετήσιας συνδρομής των 20€ για το CLUB 1908, το official loyalty mobile application, το οποίο είναι διαθέσιμο και προσφέρει μοναδικά προνόμια και δώρα στους φίλους του Παναθηναϊκού AKTOR.

*Όσοι έχουν ήδη αγοράσει την ετήσια συνδρομή τους για το CLUB 1908, αρκεί απλώς να συμπληρώσουν τον κωδικό membership που έχουν λάβει, στο σχετικό πλαίσιο εντός της Ticketmaster, κατά τη διαδικασία αγοράς του μεμονωμένου εισιτηρίου τους.

**Οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας έχουν ήδη εξασφαλίσει τις δυνατότητες και τις αποκλειστικές παροχές του CLUB1908!

Σχετικά με τη διαδικασία λήψης του εισιτηρίου στο κινητό του καθενός από εσάς, υπενθυμίζεται ότι μετά την αγορά του, είναι απαραίτητη η ταυτοποίηση μέσω της εφαρμογής Gov Wallet, ως εξής:

Για τους Έλληνες πολίτες τα βήματα είναι τα εξής:

Συνδεθείτε στην εφαρμογή “Gov Wallet” με τους κωδικούς του taxis net.

Εισάγετε τον κωδικό του εισιτηρίου σας, σύμφωνα με τις οδηγίες της εφαρμογής.

Για αλλοδαπούς, Έλληνες του εξωτερικού και άνω των 67 ετών:

Παρακαλείσθε όπως κατευθυνθείτε προς τα εκδοτήρια (boxoffice) του γηπέδου την ημέρα του αγώνα, για να πραγματοποιείται η ταυτοποίηση.

Υπενθυμίζεται σχετικά:

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα στη διαδικασία https://support.gov.gr/.

Η έγκαιρη ταυτοποίηση των εισιτηρίων είναι σημαντική για την αποφυγή καθυστερήσεων και την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής εμπειρίας για όλους τους φιλάθλους.

Τρόποι διάθεσης εισιτηρίων:

-Αποκλειστικά μέσω της επίσημης εφαρμογής της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, CLUB 1908. Πατήστε ΕΔΏ.

*Επίσημα σημεία πώλησης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR είναι μόνο τα παραπάνω. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δεν φέρει ευθύνη για εισιτήρια που έχουν αγοραστεί από άλλα κανάλια πώλησης.

**Σημειώνεται πως στους αγώνες της EuroLeague, η είσοδος των παιδιών άνω των τριών ετών γίνεται αποκλειστικά με την επίδειξη ξεχωριστού εισιτηρίου και σε καμία περίπτωση με αυτό του γονέα".