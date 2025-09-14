Παναθηναϊκός AKTOR: Πάτησε Αυστραλία η αποστολή του "τριφυλλιού"

Μετά από 24 ώρες ταξίδι η αποστολή του "τριφυλλιού" έφτασε στην Αυστραλία εν όψει του τουρνουά που θα πραγματοποιηθεί στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου.

Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης

Στην Αυστραλία βρίσκεται εδώ και λίγα λεπτά η αποστολή του Παναθηναϊκού. Τη στιγμή που η Εθνική μας ομάδα πανηγύριζε την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket οι "πράσινοι" πλησίαζαν στη στιγμή της προσγείωσής τους μετά από ένα ταξίδι που άγγιξε τις 24 ώρες.

Αυτό είναι το πρώτο γκρουπ από την ομάδα του Παναθηναϊκού, που ταξίδεψε στην Αυστραλία, μιας και την Τρίτη αναμένεται να αναχωρήσει το δεύτερο γκρουπ με τους διεθνείς που έδωσαν το παρών στο EuroBasket.

Ο Παναθηναϊκός κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ασυτραλία θα δώσει δύο φιλικά παιχνίδια, ενώ τις επόμενες ημέρες οι "πράσινοι" θα δώσουν το παρών σε εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα με φορείς της ομογένειας.

Υπενθυμίζουμε πως την αποστολή του Παναθηναϊκού δεν έχουν ακολουθήσει οι Τι Τζέι Σορτς, Μάριους Γκριγκόνις και Ματίας Λεσόρ, ενώ και ο Ρισόν Χολμς που έμεινε στην Αθήνα λόγω ίωσης αναμένεται να ταξιδέψει κανονικά την ερχόμενη Τρίτη με τους υπόλοιπους παίκτες.