Το κάλεσμα του Κέντρικ Ναν στον κόσμο: «Ας κάνουμε τη σεζόν επική»!

Onsports Team

Ο MVP της περασμένης σεζόν, έστειλε μήνυμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού AKTOR λίγο καιρό πριν αρχίσει η περίοδος 2025-26.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αρχίσει τη νέα σεζόν γεμάτος φιλοδοξία και όνειρα. Οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους την ιστορική επίσκεψη στην Αυστραλία για το «Παύλος Γιαννακόπουλος» και αμέσως μετά μπαίνουν στις επίσημες υποχρεώσεις.

Ήδη έχουν γίνει δύο sold out για το Telekom Center Athens, στα ματς με Μπαρτσελόνα και Ολυμπιακό. Τα εισιτήρια φεύγουν σε γοργούς ρυθμούς και ο Κέντρικ Ναν έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο.

Ο MVP της περασμένης σεζόν, έκανε λόγο για κοινή συνύπαρξη, προκειμένου να κάνουν τη σεζόν «επική»:

«Από έναν MVP σε έναν άλλον: Ας κάνουμε αυτή τη σεζόν επική. Κλείσε τα εισιτήριά σου».