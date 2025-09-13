Ομάδες

Βαριά ίωση ο Σορτς - Εκτός αποστολής για Αυστραλία
Onsports team 13 Σεπτεμβρίου 2025, 00:35
EUROLEAGUE

Βαριά ίωση ο Σορτς - Εκτός αποστολής για Αυστραλία

Ο Τι Τζέι Σορτς ταλαιπωρείται από βαριά ίωση, η οποία του απαγορεύει να ταξιδέψει στην Αυστραλία για το Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ένα σοβαρό και αναπάντεχο πρόβλημα καλείται να διαχειριστεί ο Παναθηναϊκός λίγες ώρεςπριν από  την αναχώρηση της αποστολής της ομάδας για την Αυστραλία και το "Παύλος Γιαννακόπουλος". 

Ο ΤιΤζέι Σορτς ταλαιπωρείται από μια βαριά ίωση και δε θα μπορέσει να δώσει το παρών στους αγώνες που θα γίνουν στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου. 

Ο Αμερικανός άσος θα χρειαστεί χρόνο να επανέλθει στο 100%, χωρίς ωστόσο να είναι κάτι ανησυχητικό, αλλά δεδομένα θα πρέπει να μείνει για ένα μικρό χρονικό διάστημα εκτός προπονήσεων για τους «πράσινους». 

Να σημειώσουμε ότι στο δεύτερο φιλικό του Παναθηναϊκού ο Τι Τζέι Σορτς έμεινε εκτός, όχι λόγω της ίωσης, αλλά λόγω ενός μικροτραυματισμού στον αστράγαλο.


