Χάποελ: Πλήγμα με Μίσιτς

Onsports Team

Η Χάποελ Τελ Αβίβ παρουσιάστηκε με σημαντική απουσία στην αναμέτρησή της με την Μπάγερν Μονάχου για την 18η αγωνιστική της Euroleague, καθώς θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Βασίλιε Μίσιτς.

Ο έμπειρος γκαρντ ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό στον ώμο, γεγονός που τον θέτει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον μία εβδομάδα.

Έτσι, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη καλείται να διαχειριστεί ένα σημαντικό πλήγμα, ενόψει ενός απαιτητικού αγώνα στη διοργάνωση.