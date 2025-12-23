Ομάδες

LIVE CHAT, Ζαλγκίρις - Παναθηναϊκός AKTOR: Η κρίσιμη «μάχη» για την Euroleague
Οnsports Τeam 23 Δεκεμβρίου 2025, 19:45
EUROLEAGUE / Ζαλγκίρις / Παναθηναϊκός

Παρακολουθήστε και σχολιάστε την αναμέτρηση Ζαλγκίρις - Παναθηναϊκός AKTOR για την 18η αγωνιστική της Euroleague.

Αποστολή στο Κάουνας: Γιάννης Κουβόπουλος

Μία ακόμα πολύ δύσκολη αποστολή έχει μπροστά του ο Παναθηναϊκός AKTOR. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έπειτα από τις δύο συνεχόμενες νίκες με τη Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία και με την Χάποελ στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων θέλει να πάρει ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα και να κάνει τα… καλύτερα Χριστούγεννα.

Και όλα αυτά, φυσικά, πριν από το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 2 Ιανουαρίου του 2026 στο Telekom Center Athens. Το απόγευμα της Τρίτης (23/12) οι «πράσινοι» δοκιμάζονται στο παγωμένο Κάουνας από τη Ζαλγκίρις σε ένα γήπεδο που παραδοσιακά δυσκολεύονται και αυτή τη φορά ο βαθμός δυσκολίας αναμένεται να είναι ακόμα μεγαλύτερος.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR, που έφτασε αργά το απόγευμα της Δευτέρας (22/12) στο Κάουνας, δεν βρίσκεται ο Κώστας Σλούκας που έχει μείνει στην Αθήνα. Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο γόνατο (από την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία) και προτιμήθηκε να μείνει επί ελληνικού εδάφους για να κάνει τις απαραίτητες θεραπείες και να είναι απολύτως έτοιμος για το ματς με τον Ολυμπιακό.

Παρακολουθήστε και σχολιάστε την αναμέτρηση Ζαλγκίρις - Παναθηναϊκός AKTOR:



